Nem a chuva atrapalhou o lançamento do Residencial Jatobá, o mais novo empreendimento imobiliário de Americana sob o comando da Pura Construtora e Incorporadora.

O evento foi realizado no dia 7 de outubro e reuniu clientes, investidores, corretores e imobiliárias parceiras responsáveis pela comercialização do empreendimento. A presença de um grande público surpreendeu a organização.

Diferenciado, o condomínio fechado de casas era muito aguardado na cidade. A menos de 1 minuto do futuro Shopping Americana Mall, na Av. Nossa Senhora de Fátima, o Residencial Jatobá conta com casas duplex de 2 suítes, 2 vagas de garagem, quintal gourmet privativo, living integrado em conceito a aberto, 82 m² de área construída privativa em terrenos de até 249m². Estes são apenas alguns dos pontos positivos do condomínio.

mais informações estão disponíveis no site www.jatobaresidencial.com.br.