Inauguração L&L Motos

Oficina conta com equipamentos de última geração e chegou ao mercado para atender toda linha de motocicletas de baixa e média cilindrada

A L&L Motos abriu oficialmente suas portas em Americana. Para apresentar a oficina especializada em motos para os clientes, o simpático casal Natália Galmini Olla e Lucas Henrique Olla preparou uma inauguração bem animada, com direito à música ao vivo com Marcelo Morais (vocalista da Artéria Rock), presença ilustre do youtuber João da Nica, e até chopp gelado.

Durante todo o sábado passado eles receberam os clientes, e mostraram os detalhes do empreendimento, uma oficina moderna, com equipamentos de última geração, que chegou ao mercado para atender toda linha de motocicletas de baixa e média cilindrada.

Com uma trajetória muito bacana de motoboy a empreender, Lucas viu na oficina uma boa oportunidade de expandir seus negócios, além de economizar, tendo em vista que ele também é proprietário da L&L Express, uma empresa de transporte rápido. Perspicaz, ele notou o quanto o custo com manutenção era alto, então, investiu na oficina própria.

Em resumo, muito bem localizada na Avenida de Cillo, 44, a L&L já é um case de sucesso, e está em pleno funcionamento, pronta para atender com excelência motoboys e motociclistas.





Animando o evento, Marcelo Morais, vocalista do Artéria Rock

Aquele clique em família, Larissa, Matheus, Tania Morais, Gabriela, Maria Hansen Morais, Israel, Luiza, Natalia, Lucas e Laura Olla

Carlos Henrique e Marcos França

Dandara Villalon

Daniel Rodrigues

Danilo Caldeira Gouveia, Alex Dantas e Wesley Matias

Israel Olla e Gabriela

João da Nica e Lucas Olla

João da Nica e Victor Salvatti

Juliano Milok (arquiteto responsável pelo projeto) com Mayara e Wagner Morais

Larissa e Matheus Olla

Marcos Antônio Olla e a mãe Margarida Olla

Margarida Olla entre os filhos Marcos Antonio e Lucas

Maria Hansen Morais e Tania Morais

Natália Galmini Olla e Lucas Henrique Olla com as filhas Laura e Luiza

Sérgio Andrieta e Osmair Villalon

Sueli Galmini e Aparecida

Uma das atrações da inauguração, o famoso João da Nica

Umberto Aloisi Júnior

Curiosidades

As letras L&L que dão o nome à oficina nada mais são do que as iniciais dos nomes das filhas do casal, as lindas: Laura e Luiza;

O público-alvo da L&L são os motoboys autônomos e não autônomos, que usam o veículo como ferramenta de trabalho e precisam tomar um cuidado extra com manutenção;

Para fidelizar os clientes a L&L possui um cartão, no qual a cada troca de óleo o cliente recebe um carimbo, que completando, dá direito a uma troca de óleo grátis.

L&L Motos

Avenida de Cillo, 44, Vila Pavan – Americana

Mais informações: (19) 3408-3137 ou (19) 99282-5605

Redes sociais: @llmotos.am