Novo projeto vem com a proposta de vender carros com valores abaixo da tabela Fipe

Com uma experiência de mais de 30 anos de mercado, a Concessionária PromoAuto acaba de reinaugurar sua loja, agora em novo espaço. Comandada pelos sócios Christian Grippa, Andrey Ferreira e Leandro Marciel Bernardino e com o slogan de “carro bom e barato”, o novo projeto vem com a proposta de vender carros com valores abaixo da tabela Fipe.

“Surgimos para democratizar a compra dos veículos”, comentaram eles com o LIBERAL.

A nova PromoAuto está localizada em um amplo salão localizado na Rua do Ósmio, 85, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste.

A reinauguração oficial aconteceu há uma semana, com grande festa, especialmente pensada para agradar aos clientes, que, além de conhecerem os carros disponíveis para compra, puderam desfrutar de momentos especiais com direito a café da manhã, chopp gelado e até espaço kids para as crianças se divertirem.

Confira alguns cliques de como foi esse momento especial e não deixe de acompanhar as redes sociais da empresa, afinal, por lá tem sempre uma promoção especial para seguidores

“Somos um novo conceito de loja de automóveis, vendemos carros com muita margem, muito abaixo da tabela Fipe, veículos de qualidade, com cautelar aprovada, garantia e diversos benefícios. Aqui, o seu sonho do carro novo e barato é possível”, afirma a diretoria da PromoAuto.

5 razões para escolher a PromoAuto:

Aprovamos sua ficha para financiamento;

Parcelamos no crédito em até 21 vezes;

Garantia de 1 ano de câmbio e motor (Gestauto);

Cash back de R$ 1 mil para sua próxima troca de carro na PromoAuto;

Pix de R$ 200 por indicação e negócio fechado na loja.

PromoAuto

Endereço: Rua do Ósmio, 85 – Mollon, Santa Bárbara d’Oeste – paralelo à Avenida Santa Bárbara e em frente à Havan

Telefone: (19) 3626-1486

Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 8h às 18h, aos sábados, das 8h às 18h, e aos domingos, das 9h às 12h.

Instagram: @promoauto_carro_barato

Facebook: @PromoAuto

Site: promoautocarrobombarato.com.br

