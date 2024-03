HSF entregou a remodelada Praça Francisco Matarazzo e uma ala no primeiro andar do segundo prédio

O HSF (Hospital São Francisco), de Americana, celebra 80 anos. Em seu emblemático prédio histórico já nasceram 120 mil cidadãos comuns e algumas das personalidades que marcaram a trajetória da cidade. Além disso, em seus corredores já passaram alguns dos melhores profissionais da área de saúde das últimas oito décadas.

Marcando mais um momento importante em sua história, no último dia 16, o HSF vivenciou a inauguração da Praça Francisco Matarazzo, remodelada em parceria com a Prefeitura de Americana, no formato de adoção, além da entrega de uma ala no primeiro andar do segundo prédio, espaço onde funcionará o novo Ambulatório de Especialidades. O espaço foi finalizado com apoio de um grupo de empresários, que contribuíram generosamente para a realização da obra.

O momento festivo, prestigiado por munícipes, autoridades, convidados especiais e empresários, foi dividido em duas etapas. Primeiro, a entrega da praça, que está ainda mais bonita, iluminada e florida, revitalizada a partir do projeto “Adote uma Praça”, em um acordo firmado com a prefeitura e com colaboração de doadores espontâneos.

Já a segunda parte foi um tour guiado pelos corredores da nova ala. Finalizando o momento, um coffee break para convidados, gentilmente recepcionados pelo presidente do hospital, Douglas Guzzo, pela diretoria executiva e outros membros da equipe. O LIBERAL acompanhou as inaugurações, que contaram com a presença de aproximadamente 200 convidados.

Seis novidades da Praça Francisco Matarazzo

Troca do calçamento

Repaginação

Iluminação

Jardinagem

114 vagas para carros

30 vagas para motos.

Informações sobre o Novo Ambulatório

Conta com uma passarela denominada “Passarela dos Provedores”

A passarela liga o antigo prédio ao novo

O espaço conta com 9 consultórios e duas salas

