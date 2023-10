Êxito Eventos comemora sucesso da Primeira Feira Kids e Debutantes

A Êxito Eventos acaba de realizar a Primeira Feira Kids e Debutantes. Promovida no mês do Dia das Crianças, de fato a ação foi um presente para os pequenos e seus pais ou responsáveis, que puderam encontrar em um só lugar 30 fornecedores dos mais variados segmentos do mercado de festas.

Segundo o idealizador e proprietário da Êxito, Luís Furlan, cerca de 200 pessoas visitaram o Villa Nobre Eventos, entre 19h e 23h. Um dos destaques foi o sorteio de R$ 2 mil para serem gastos dentro da feira com um ou mais fornecedores, um verdadeiro presente para quem prestigiou.

“A primeira edição foi fenomenal e com certeza virão próximas. Muitos contratos foram fechados, sonhos realizados e a ponte entre fornecedor e cliente foi feita, mais uma vez, com muita maestria! Aguardem as novidades, a Êxito Eventos ainda tem muito para realizar!”, declarou Furlan para o LIBERAL.

Confira nos cliques de nossa equipe um pouco de como foi, lembrando que no portal tem mais fotos.

O organizador do evento, Luis Furlan – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Raiany Mizzoni (Vestindo Princezinha Debutantes) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Elma Edmundo com Júlia Cindy de Vito e Thiago Edmundo (Alakazan Fantasias) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Luzia de Fátima dos Santos (Alegria e Arte Festas) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Cintia e Fernando Reis (Ateliê Cintia Reis) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Juliano Ghizini (X-Party Som, Luz e Imagem) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Jennifer Martins Marengo (Decor, Festas e Locações) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

André Monaro (Style Produções) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Robert Rodrigo Alves, Elizangela Alves e Yara Luiza Mosso (Megazoon Eventos) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Marília Manzatto Furlan e Giovani (Estúdio Marília Manzatto Fotografia) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Flávia e Eduardo Mutti (Mutti Doces) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Perla Rossi (Click for Fun) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Os palhaços Repeteco e Teco – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Priscila Martinez (Hello Cascata) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Alexandre Luna (Top3 Cabines) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Andressa Lion (Andressa Lion Fotografia) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Elaine Marques (Alegria e Arte Festas) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Elizandra e Beatriz Santos (Elizandra Santos Doces) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Fabielen Rosolen (Sapekinhas Festas & Eventos) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

18 – Foto: Claudeci Junior_Liberal









Fernanda Soares (Fernanda Soares Decoração) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Grazieli Lopes Pereira, Fernando Pedrina e Adriana Pedrina (Afonso’s Bar e Açaí) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Júlia Cindy de Vito e Elma Edmundo (Alakazan Fantasias) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Julia Corazza (Vestindo Princezinha Debutantes) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Kesia Russo e Rose Maria (Papel Virou Arte) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Nicolas Carpi, Naiara Magalhães e Ramon Morelli (Doce Detalhe Decorações) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Ricardo Gimenez (Kombi de Chopp Cremosa) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Stefani Fadel (Ste Pipocaria Gourmet) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Taina Vicentim e a filha Maria Flor (Princezinha Debutantes) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Thais Favaro, Gustavo Siqueira Ferreira (Old House Barbearia), Thainy Favaro, Thais Favaro e Caroline Favaro (Thais Favaro Nails) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Wilma Martins, Matheus Decleve e Stephanie Decleve (Cacau Mágico Confeitaria) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Wilson Umbelino de Souza (Sapekinhas Festas & Eventos) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Realizar a Primeira Feira Kids e Debutantes da nossa região foi incrível e, ao mesmo tempo, muito desafiador, pois era um mercado que eu não conhecia tanto, mas agora, depois desse sucesso, quero me aprofundar cada vez mais. É lindo ver a felicidade dos visitantes, ao ter um evento especial para eles, e dos fornecedores, em poderem apresentar seus trabalhos, que são feitos com tanto amor, para seu público alvo!” Luís Furlan, organizador do evento

Próximo encontro

– Foto: Claudeci Junior_Liberal

Entre os dias 28 e 29 de novembro, a Êxito Eventos promoverá a 9ª Edição da Feira de Noivas e Festas. O evento é gratuito e será no Villa Harmonia, em Nova Odessa, sempre das 19h às 23h. Nele, a empresa premiará uma pessoa com R$ 10 mil, também para serem gastos com os fornecedores do evento. Mais informações pelo Instagram @exitoeventosbr.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Expositores