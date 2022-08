Evento marca o lançamento da AVT Energy para o mercado regional

Na última segunda-feira (8), a sede do grupo Corttex foi o cenário do lançamento da AVT Energy para o mercado regional. A empresa tem entre os idealizadores o renomado empresário americanense Roberto Faé, que junto com outros sócios está trazendo essa grande oportunidade de negócio para as empresas que desejam reduzir custos e promover a sustentabilidade.

Oficialmente apresentada, a AVT Energy é uma empresa importadora e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos, que prima pela qualidade dos equipamentos, atendimento especializado, além dos preços altamente competitivos. Com o compromisso de manter a solidez e credibilidade, eles compram equipamentos do exterior (painéis solares e inversores), além de outros equipamentos no mercado interno. Depois fazem a industrialização do gerador de energia.

Por enquanto, o atendimento será regional, para que seja possível manter uma maior proximidade com os clientes, construindo assim uma parceria mais sólida. No entanto, a ideia é expandir nacionalmente, em breve.

Para isto, a AVT conta como grande parceira do empreendimento a empresa Solis, que possui 17 anos de história e mais de 3.000 funcionários globais, sendo uma das mais tradicionais fabricantes de inversores solares. Referência no segmento, a empresa foi escolhida pela localização (tem sede em Campinas), mas principalmente pela representatividade da marca no cenário nacional e internacional.

A AVT trabalha também com a Hoymiles, que é uma empresa de alta tecnologia especializada na fabricação de microinversores, oferecendo soluções de energia inteligente para mais de 70 países e regiões em todo o mundo.

Somado a isso, também há uma parceria forte com o grupo GCL, que está no TOP 500 mundial de empresas de energia renovável e que, através de sua subsidiária GCLSI, fornecerá painéis solares para a AVT Energy.

Com tantos nomes importantes do mercado, mas, ao mesmo tempo, com a proposta de oferecer um trabalho simples, mas de excelência, o foco da AVT é ser um parceiro de verdade e dar força aos seus clientes. Por essa razão, a empresa nasceu destinada ao sucesso.

O LIBERAL teve o prazer de acompanhar com exclusividade o lançamento feito para as empresas integradoras, ou seja, aquelas que fazem o serviço de projeto, instalação e homologação de usinas de energia solar. Confira como foi.

AVT Energy

Telefone: (19) 2109-3434

Instagram: @avtenergy

Plataforma de cotações: portal.avtenergy.com.br

Site: avtenergy.com.br