Conheça a Cervejaria 3 Américas

Desde quinta-feira, Santa Bárbara d’Oeste e região ganharam a mais nova opção em bar e restaurante. A 3 Américas Cerveja Artesanal, instalada dentro do Villa Multimall, é um convite imperdível para os amantes de uma boa cerveja artesanal, harmonizada com um cardápio contemporâneo, que juntos oferecem uma experiência única.

A 3 Américas está localizada dentro do Villa Multimall

O cervejeiro, Silvio Siani

Flávio Ribeiro, Cleide dos Santos, Mário Thurler e Marilda Nascimento

Igor Borges e Guilherme Siriani

Edhelson Garcia, Ceballos e Tiago Albanez

Ronald Monteiro, Renato Monteiro e Ricardo Beschizza

André Cruz e Aline Piovezan com os filhos Gael e Sara

André e Carlos Reis

Charmoso o layout da Cervejaria é aconchegante e confortável

Além das cervejas artesanais incríveis, a casa também oferece drinks diferenciados

Muito bem equipada e com a presença de monitor o espaço kids é um dos grandes destaques da casa

Cleide dos Santos

Daniela Colombi Barbosa e Bruno Camargo Barbosa

Flávio Ribeiro e Marilda Nascimento

Gustavo Abbari com Elaine, Raphaela e Maethe

José Eduardo Rodella

Ricardo Buck e Patricia Godoi

Sérgio Falcade

Vinícius Rosa e Ronaldo Reis

Tendo à frente o trio Vanessa Orefice Moreno, Fernando Silva e o cervejeiro Silvio Siani, a cervejaria é originária de Sorocaba, e tem na unidade barbarense a primeira fora da cidade matriz. Em franca expansão, em breve a 3 Américas também chegará à Campinas, mais especificamente no Shopping Parque das Bandeiras.

Aconchegante, com um atendimento impecável e um preço super acessível, o empreendimento é algo bem diferenciado e tem como proposta ser um espaço para ser curtido em família, tendo em vista que não apenas o cardápio tem sugestões kids, como a brinquedoteca (muito bem equipada e com a presença de monitor), é um dos grandes destaques da casa. Ainda assim, o ponto alto, claro, só poderia ser mesmo para o cardápio de cervejas, cujos sabores são incríveis, lembrando que a casa segue a inspiração da Escola Americana de Cervejas.

Antes da inauguração para o público, a cervejaria abriu para convidados em uma noite muito agradável quando todos puderam degustar as delícias do cardápio, que vão de finger foods, passando por massas, steaks, sobremesas, entre outras boas pedidas. Além de provar a gastronomia, os convidados tiveram a chance de experimentar os sabores das cervejas produzidas por eles. Confira nas fotos alguns cliques do evento.

