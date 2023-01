Confraternização de final de ano do Ciesp

Reunião aconteceu no espaço Gourmet da Claudia Porteiro Gastronomia, com cerca de 70 pessoas

Apesar das dificuldades, o ano de 2022 foi um bom ano, repleto de realizações e conquistas importantes para o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) diretório de Americana. Sendo assim, motivos para celebrar o ano com gratidão e já ir mandando energias positivas para 2023 não faltaram na tradicional confraternização de final de ano, que sempre encerra o ciclo reunindo associados, diretores e conselheiros para um encontro social.

A reunião do ano passado aconteceu no mês de dezembro, no espaço Gourmet da Claudia Porteiro Gastronomia, e contou com a presença de aproximadamente 70 pessoas. A noite teve animação do cantor Rômulo Constantino e foi regada a muitos brindes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em tempo, vale dizer que a retomada na agenda de eventos deve ser entre fevereiro e março e, segundo a diretoria, repleta de novidades. Aguardemos!