Confira as fotos do evento Pausa para o Café, do Hotel Florença

O Hotel Florença conta com um dos melhores espaços da cidade e região para a realização de cursos, treinamentos e também reuniões. Assim sendo, o local foi utilizado recentemente, para o evento “Pausa para o Café”, promovido pelo próprio hotel, em parceria com a palestrante, coaching e terapeuta Ariane Mariuci.

A ação foi em comemoração ao Dia do Secretariado, celebrado em 30 de setembro. Na plateia, aproximadamente 40 mulheres, executivas de empresas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Limeira, puderam desfrutar de uma manhã muito agradável, produtiva e reflexiva de autoconhecimento.

Em suma, além de proporcionar às profissionais um treinamento sobre inteligência emocional e sucesso na carreira, o evento também foi uma forma de agradecer aos potenciais clientes por toda a parceria com o espaço.

Muito bem organizado, o encontro começou com um delicioso café da manhã e seguiu com a palestra. Destaque para a decoração da Bouquet & Flor, que deixou o ambiente ainda mais bonito e acolhedor para elas, que também foram presenteadas com itens da Astor Brindes. Na ocasião, a palestrante aproveitou a oportunidade para divulgar seu treinamento, chamado de “Reiniciar”, que será realizado no dia 26 de novembro, no próprio Florença Hotel. Interessadas em participar podem obter mais informações pelo (19) 99456-0501.