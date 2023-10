Ciesp comemora o Dia da Secretária; veja fotos

Sempre valorizando os profissionais envolvidos em todos os setores que movimentam a indústria, o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) – Regional de Americana promoveu uma comemoração pelo Dia da Secretária. Em sua décima edição, o evento aconteceu no auditório do Ciesp e reuniu cerca de 50 mulheres.

Além de celebrar a data, o encontro marcou o lançamento do núcleo de Americana do Confem (Conselho Superior Feminino da Indústria), assim como a apresentação do projeto “Elas na Indústria”.

A noite começou com um receptivo petit comité e seguiu com a abertura feita pela gerente Silvia Boaventura e pelos diretores Leandro Zanini e Oswaldo Delfin Nogueira, que destacaram a importância dessa valorização feminina no setor.

Depois deles, foi a vez da especialista em comunicação verbal e não verbal para mulheres, Milli Anjos. Com uma apresentação carismática, ela ressaltou o poder da autoestima feminina para o sucesso pessoal e corporativo.

Destaque para a presença ilustre da vice-presidente do Confem, Grácia Fragalá e de Claudia Saka, que apresentaram o projeto “Elas na Indústria” e anunciaram a criação do núcleo, ressaltando a importância de ter uma unidade regional do conselho. O LIBERAL esteve presente e registrou o momento.

As palestrantes Grácia Fragalá e Claudia Saka – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ariane Ventura, CEO da Vibrantz e coordenadora titular do Núcleo Confem em Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Rosa Perrella e Valkiria Prado – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Daniela Borba – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Amanda Glenda e Aline Lemes – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Carla Belizário – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Silvia Mara Ferro – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ana Cláudia Cavadas de Oliveira e Kátia Tuxen – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Celicia Denadai, Fabiana Caetano, Sofia Ferreira, Gabriella Alan e Sirclei Fatoretto – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Cleusa Ruiz – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Elza Cassitas Sferra e Juçara Rosolen – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Jaqueline Pires e Fabiana Calegário – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Linda Marques e Elza Santana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Luciana Jeronimo – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Mariana Jeronymo, Silvia Boaventura e Cristina Gomes – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Oswaldo Delfin Nogueira – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Thais Ceslestino – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Evento do Dia da Secretária marcou o lançamento do Conselho Superior Feminino da Indústria – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Silvia Boaventura, gerente do Ciesp de Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Leandro Zanini (diretor do CIESP Americana) e Oswaldo Delfin Nogueira (1º vice-diretor) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Mili Anjos, a especialista em comunicação verbal e não verbal para mulheres – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Cristina Gomes e Mariana Jeronymo, colaboradoras do Ciesp – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Parcerias

Para a realização do evento, o Ciesp contou com a parceria da Astor Brindes, que presenteou as convidadas com leques, além da Natura, que fez sorteios de brindes e ofereceu SPA de mãos. Além dessas empresas, contribuíram com o evento a Solução Educacional, com brindes e o sorteio especial de uma cesta com produtos do Empório da Deisy, de Nova Odessa.