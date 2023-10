1º Encontro de Locadores do Brasil

Transmunck / Guindasforte recebeu em sua sede o 1º Encontro de Locadores e Fornecedores de equipamentos do Brasil

No dia 7 de outubro, a empresa americanense Transmunck / Guindasforte recebeu em sua sede a realização do 1º Encontro de Locadores e Fornecedores de equipamentos do Brasil.

O evento foi organizado pelo diretor da empresa Transmunck, Willian Bonifácio, juntamente com Anderson Morais, diretor da empresa MK Guindastes, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Após o sucesso da iniciativa, a empresa americanense está confirmada para receber o encontro em outras edições, já que se tornará uma iniciativa anual.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com o propósito de realizar um evento que pudesse promover network, sorteio de prêmios, exposição e uma deliciosa confraternização da categoria, o encontro reuniu proprietários de várias empresas de locações e fornecedores de todas as regiões do Brasil.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Para o almoço foi servido uma deliciosa costela, além de churrasco e acompanhamentos, tudo ao som de uma dupla sertaneja, DJ e, claro, muitos drinks refrescantes.

A decoração e organização ficou a cargo da conhecida Marisa, do Fun Clube Buffet. O LIBERAL esteve presente registrando. Confira!

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Patrocinadores do Evento

Transmunck/Guindasforte, SANY, Mk, Palfinger, Liebherr, TKA, ING, XCMG, Cr, ACSA, CSI, Lima e Silva, Sumaré Máquinas, Valente, STG, Tsuno e Dínamo.

Sobre Transmunck

A Transmunck / Guindasforte foi fundada há mais de 20 anos. A empresa se fortaleceu ao longo do tempo, prestando serviços como locações de guindastes, muncks, remoção industrial, içamentos, contêineres, empilhadeiras, pranchas e plataforma elevatória.

Transmunck

Endereço: Rua Vitório Pertile, 131,

Vila Bertini – Americana

Insta: @transmunck_locacoes

Face: @transmunck

Telefones: (19) 3461-2366/

(19) 9825-18500

Site: www.transmunck.com.br