Veja fotos da inauguração do Genki SPA Zen

Com a proposta de oferecer um espaço diferenciado, onde o cliente possa usufruir de vários serviços em um único lugar, nasceu a ideia do Genki SPA Zen. O empreendimento foi idealizado pelas amigas Sara Pinto e Veridiana Polo, que já são sócias em um escritório de advocacia há 12 anos, e surgiu a partir da necessidade que elas próprias sentiam, afinal, muitas vezes saíam da cidade para usufruírem de espaços com este perfil.

Além disso, como são empreendedoras, decidiram incrementar ainda mais a ideia, colocando bebidinhas e comidinhas especiais, além de salão de cabeleireiro com maquiador e manicure.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após três meses projetando os relatórios preliminares e mais 12 meses de reforma, o espaço, localizado na badalada Rua Fortunato Faraone, 727, em Americana, foi finalmente inaugurado e, em pouco tempo, já é sucesso. “Nosso grande diferencial é ter tudo em um único espaço. A pessoa pode tratar do corpo, da mente e da alma”, afirmam.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A inauguração do Genki aconteceu no dia 6 de novembro e, com apenas duas horas de apresentação, levou mais de 100 pessoas ao local, algo que surpreendeu as sócias. “A inauguração foi incrível, já estávamos em funcionamento na parte superior (cabelo/maquiagem e manicure), mas, depois disso, inauguramos todos os protocolos”. O LIBERAL esteve presente conferindo todos os detalhes de perto. Acompanhe!

Erica Ortolan e Rosangela Succi – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Audrei Ardito Barbarini – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ana Maria Benoti e Renata Bortolosso – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Solemar Niero – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Raquel e Helena Saraiva – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Aline Salvioni – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Aline Teixeira e Rose Tenori – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Bete Donadon e Gisele Fronio Coelhoso – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Beto Lima – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Camila Melo e Rafaela Castelo – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Carlos Silva, Leandro Pigatto e Murilo Belo – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Carolina Giudice Oliveira e Jean Diego Oliveira com Marina – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Cintia Barros – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Cristiane Rizzo e Renata Silva – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Daniela Morelli de Lima e Sofia – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Deize Bortolosso e Vivan Camargo – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Elaine Carvalho e Sandra Fornaziero – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Eliane Giacomeli, Talita Brigati e Claudia Fernandes – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Elisabete Medeiras – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Elisabete Medeiros e Veridiana Polo – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Erica Ortolan, Rosangela Succi e Elisabete Medeiras – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Gustavo Carvalho, Ivana Cazassa e Erika Cunha – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

INAUGURAÇÃO CENKI SPA – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Jocimari Furlan – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Juliana Freitas e a filha Olívia – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Marcela Bertoncini, Deise Barros, Bianca Mikolay e Hariel Mikolay com Beatriz – Foto: Claudeci Junior/LiberalClaudeci Junior/Liberal

Marcella Pamela, Lucimara Martines e Aparecida Martines – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Oneida Costa e Leila Freitas – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Otávio Fossaluza e Nene – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Salete Maceti e Juliana Buosi – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Silene Caseta e Luciana Crepaldi – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Tatiana Baccaro – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Veridiana Polo e Sara Pinto, sócias-proprietárias do Cenki – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O dermatologista, Danilo Talarico, especialista em transplante capilar e estética – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Marilene, Célia e Diocle Comelatto – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Sobre o espaço e os serviços

Extremamente amplo e, ao mesmo tempo, acolhedor, o Genki surpreende em todos os detalhes, além de ser um verdadeiro convite ao relaxamento. O espaço Zen, por exemplo, proporciona uma paz só de passar por ele, já que possui uma ala aberta com fonte, plantas e chuveiro ao ar livre, além de um acolhedor gazebo de banheiras.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Muito eclético, o espaço oferece uma excelente gama de serviços, como cabeleireiro, maquiador, manicure, podóloga, depilação com cera, laser, procedimentos dermatológicos invasivos, tratamentos capilares regenerativos e programa de emagrecimento, além de massagens relaxantes, modeladoras, day spa com banheiras, comidinhas, bebidas, incluindo o famoso espumante com colágeno.

Charmoso e bem projetado, o local também é ideal para pequenos eventos, dia da noiva e aniversários privados.

Genki SPA Zen

Endereço: Rua Fortunato Faraone, 727, Americana

Telefone/WhatsApp: (19) 99819-0333

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 19h.

Instagram: @genkispa_americana

Vitrine

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes.