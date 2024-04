Eclética: Boteco da OAB de Americana

A Comissão de Eventos da 48ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana tem em seu calendário anual alguns eventos que movimentam os associados, entre eles o tradicional Boteco da OAB. Esse ano, o encontro foi o primeiro social de 2024 e reuniu cerca de 60 pessoas, em uma noite animada pelo cantor Zé Adriano.

No cardápio, delícias para petiscar, preparadas pelo Buffet Sandra Pasquotto, além de chopp e cerveja gelada. Sempre envolvida na comunidade e apoiada pelas comissões que promovem várias ações na cidade, no momento, a OAB de Americana, presidida por Melford Vaughn Neto, está realizando a campanha do agasalho.

Com o tema “Quando o calor é a forma de amor”, as roupas, calçados e cobertores podem ser deixados na própria Casa da Advocacia e Cidadania, localizada na Rua Cristóvão Colombo, 155, Parque Residencial Nardini, até o dia 24 de maio. Quem puder, colabore!