Tutores e seus pets: parceria de sucesso

Membros queridos e inseparáveis da família, os pets são capazes de promover fortes conexões emocionais com seus tutores

A palavra que melhor define a relação de cães e gatos com seus tutores é amor, contudo, outras como cuidado, carinho e companheirismo também podem fazer parte das palavras – e dos sentimentos – que representam essas parcerias de sucesso.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Membros queridos e inseparáveis da família, os pets são capazes de promover fortes conexões emocionais com seus tutores e esses laços, além de trazerem alegria e conforto, fomentam a saúde física e mental para ambos. Sendo assim, enquanto cães são conhecidos por sua lealdade, dependência, capacidade de empatia e companheirismo constante, gatos costumam apreciar a companhia de seus tutores e mesmo independentes, habitualmente mostram seu afeto de maneira discreta, seja ronronando, deitando perto ou se esfregando nas pernas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Apesar de simples, é importante salientar que para desfrutar dessas companhias “animais” é preciso ter ciência sobre as necessidades básicas desses companheiros especiais, mantendo uma alimentação saudável, lugar adequado para o repouso, higiene, cuidados com a saúde e, claro, muito amor. Para mostrar um pouco dessa sinergia, Eclética publica algumas fotos de tutores e seus pets, enviadas por nossos anunciantes, além de imagens enviadas pelos leitores do LIBERAL que participaram de uma campanha realizada em janeiro. Confira!