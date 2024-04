Peixe-beta: uma espécie simples, mas nem tanto

Expectativa de vida deste animal é de cinco anos - Foto: Adobe Stock

De beleza exuberante e comportamento territorialista, os peixes-beta costumam estar entre os primeiros animais de uma criança e, também, podem ser seu primeiro contato com o luto. Não é incomum a ideia de que o pequeno peixe viva pouco, enquanto, na verdade, a expectativa de vida deste animal é de cinco anos.

A morte precoce do peixe-beta está diretamente ligada aos cuidados. Entre os principais erros cometidos pelos tutores estão a falta de cuidados com a água, a temperatura, o pH e a oxigenação, de acordo com o médico veterinário especializado em animais silvestres e exóticos Renato Sarmento, da Tratadog Veterinária, em Americana. “Eles são simples, resistentes e bem ornamentais. Então, não precisam de muitos cuidados, mas é preciso ficar atento a esses detalhes, já que fazem a diferença”, disse o especialista.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Confira as orientações do veterinário para prolongar o tempo de vida dos peixes-beta e proporcionar os cuidados adequados para a espécie.

Aquário

Os peixes-beta são comumente abrigados nas conhecidas “beteiras”, pequenos aquários para a espécie. Mas, de acordo com Sarmento, alguns detalhes devem ser seguidos para que o espaço seja adequado para o peixe.

A indicação é que o aquário comporte de 15 a 20 litros de água, e que tenha cerca de 15 centímetros de altura. “O aquário não deve ser muito profundo porque ele sobe até a superfície para respirar”, orientou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Por causa desse movimento de respiração, o aquário não demanda filtros muito elaborados. A indicação do veterinário é o filtro de esponja, um modelo mais simples, mas que cumpre com a necessidade de limpeza para a oxigenação do espaço.

Ambientação

Existem muitas possibilidades de ambientação para aquários, como os cascalhos coloridos, que não são uma boa escolha por soltarem tinta. “Então um cascalho grosso, uma pedra de rio mesmo, é o melhor substrato”, disse Renato. Ele também orienta que sejam colocadas plantas no aquário, pois a espécie gosta de repousar em meio à elas.

Alimentação

Assim como com em qualquer outra espécie, a melhor alimentação é a de qualidade. Sarmento aponta que muitas vezes os tutores optam por rações que não têm marca, o que não é correto. “A gente recomenda comprar com embalagem, marca e data de validade”.

A comida deve ser ofertada de duas a três vezes ao dia, mas em quantidades pequenas. “Ele comeu, coloca mais uma [bolinha], vê se ele come. Se ele não estiver mais comendo, não põe mais”, orientou o veterinário.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ele indica que, caso o peixe recuse o alimento, o tutor tire a ração de dentro do aquário.

Cuidados com a água

Os cuidados com a água do aquário para o peixe-beta têm três variantes: pH, temperatura e limpeza. O primeiro deve ser mantido entre 6,6 e 7,4.

O controle é feito através de medidor de pH e, caso esteja desregulado, há produtos no mercado para alcalinizar ou acidificar a água.

Também é indicado que sejam realizados testes de amônia, que é liberada através da matéria orgânica e pode intoxicar o animal. “Dá para evitar isso trocando regularmente uma parte da água”, disse Renato.

A limpeza deve ser feita a cada duas semanas. O ideal é que a água do aquário seja filtrada. Caso optem por usar da torneira, será necessário que ela passe por tratamento de retirada de cloro.

A água não deve ser inteiramente trocada e a retirada de parte dela pode ser feita com o peixe dentro do aquário. Utilizando uma caneca, os tutores podem tirar cerca de 40% da água e depois completar.

A temperatura ideal do aquário deve ficar entre 24°C e 28°C.