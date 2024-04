A querida Maria Fernanda Grecco Meneghel comemorou seu aniversário de 54 anos com muita alegria. A celebração pela data aconteceu no charmoso restaurante Dal Giardino e reuniu amigas da vida toda. Dona de uma personalidade fraterna, a empresária sempre foi daquelas pessoas que agregam, portanto, não surpreendeu nada que sua festa reunisse diversas tribos, como as amigas do Kit da Amizade, um grupo longa data; as amigas da Rota da Luz, que fazem o trajeto religioso com ela há anos; e ainda amizades de infância e tantas outras.

Animadíssima, a recepção foi marcada por muitos encontros e reencontros e aconteceu em plena segunda-feira. Fashionista por profissão, Fernanda sempre foi sinônimo de elegância e não decepcionou ao vestir um modelo animal print, feito sob medida pelo amigo Reinaldo Lourenço.

Aderente, o conjunto mostrou tendência e ressaltou toda a boa forma da anfitriã, que há anos coloca em pauta a importância da alimentação saudável e atividade física para a manutenção da saúde e bem-estar.

Apesar de o evento ser exclusivo para mulheres, houve uma exceção para os homens de sua vida: o marido, José Luiz Meneghel, e o filho, Lucca, que não poderiam faltar.

Como lembrança da festa, as convidadas levaram para casa lindas sacolas ecológicas, confeccionadas pela Di Grecco, empresa da aniversariante. Solidária por natureza, Fernanda dispensou os presentes e sugeriu doações de ovos para projetos sociais da cidade. Como sempre, um belo exemplo! Eclética teve o prazer de registrar. Confira!