A loja Naty Faraone Fitness e Beachwear Ltda é fruto de um projeto planejado e sonhado pela americanense Natália Faraone Trevizan. Apesar da formação em Engenharia de Alimentos, ela sempre teve uma veia empreendedora e, por gostar de moda, chegou a ter uma loja de roupa, porém, como ela mesma diz “não sentia aquela felicidade”. Assim, durante 4 anos amadureceu a ideia de fazer algo que fosse a “sua cara” e, como sempre gostou de academia e beach tênis, encontrou o nicho que procurava.

“Eu vi ali a oportunidade que Deus me dava para elaborar algo diferenciado, onde eu pudesse trazer para nossa cidade tudo que eu sentia que faltava para as práticas dos esportes com estilo e qualidade.”

Nascia assim a marca Naty Faraone, que até abrir o espaço físico, inaugurado na semana passada, passaria por uma verdadeira jornada. De vendas pelo WhatsApp até mala consignada, passando por um showroom, foram algumas etapas até a abertura da loja. Localizada na Rua dos Bambus, 685, Jardim São Paulo, o espaço vende, entre outros produtos, moda fitness, moda praia, chinelos nuvem de vários modelos, bolsas e acessórios para academia e praia, garrafas térmicas, viseiras, toalhas e cangas.

Cerca de 80 pessoas passaram pelo espaço no dia da inauguração. “Estou vivendo um sonho! Sei que tenho muito a oferecer e trazer de novidades para minhas clientes, mas, se fosse para resumir em uma frase, diria: gratidão a Deus, meu marido, minha equipe e toda minha família!”

