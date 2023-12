Veja fotos do aniversário de Iara Kílaris, no Palácio Tangará

Localizado no bairro Panamby, em São Paulo, espaço fica ao lado de um dos jardins mais famosos da história brasileira

A designer de interiores Iara Kílaris é uma mulher que preza pelo belo. O bom gosto foi um das razões pelas quais escolheu o Palácio Tangará para receber um grupo de amigas para a comemoração de seu aniversário. Segundo ela, o espaço proporciona uma experiência arquitetônica única e possui designer sofisticado, inclusive, sendo considerado o primeiro 6 estrelas do Brasil.

Localizado no bairro Panamby, em São Paulo, ele fica ao lado de um dos jardins mais famosos da história brasileira, projetado por Roberto Burle Marx, que foi um paisagista reconhecido internacionalmente.

“Quis proporcionar esse momento único a algumas amigas queridas, então, escolhemos o terraço dos jardins da piscina, para que pudéssemos passar uma tarde agradável com um visual incrível”, declarou ela para a coluna.

Durante a tarde, além da culinária premiada, com pratos autorais extraordinários e um cardápio repleto de bons vinhos e espumantes, a presença inesperada e muito bem-vinda do ator e cantor Christian Chávez, do RBD, que estava em turnê pelo Brasil, foi realmente demais.

Belíssima, Iara vestiu um modelo branco e explicou que, para ela, trajar a cor é algo simbólico, pois representa a ideia de que sempre podemos desenhar nossos sonhos. Confira!