Veja fotos do 18º Encontro Kennedy e Heitor Penteado

Evento reuniu cerca de 50 pessoas no restaurante Dal Giardino e teve como ponto alto a confraternização

A proposta de recordar um passado feliz motivou a ideia de reencontrar os colegas, professores e colaboradores que fizeram parte da história do emblemático Instituto de Educação Presidente Kennedy, que posteriormente se tornou a Escola Estadual Heitor Penteado. A primeira edição do reencontro aconteceu em 1999 e teve uma pequena pausa no período da pandemia, retornando agora, em sua 18ª festa.

Atualmente, o evento é organizado por uma comissão formada por nomes de mestres conhecidos, como Fanny Olivieri, Maria Cecília Dei Santi, Maria Isabel, Divina Bertalia, Teresa Cristina, Marilde, Fred Smania, Josué Mastrodi, Geraldo e José Mário. Segundo os organizadores, o evento sempre acontece no mês de novembro.

“Como organizador, é uma alegria realizar este encontro e matar as saudades”, afirma Zé Mário. É uma alegria imensa essa confraternização, receber um abraço amigo e contar com a presença de alguns ex-alunos”, acrescenta Fanny.

Esse ano, o evento reuniu cerca de 50 pessoas no charmoso restaurante Dal Giardino e teve como ponto alto a confraternização, lembranças da época e o fortalecimento da amizade que reina até hoje. Confira!

Geraldo Basanella, José Roberto Pigatto, Sidney Zaghetti e Daniela Galo – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Dolores Scalon Biela e Cristina Duarte – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ivone Aparecida Nascinbem, Mirian Mirian Matarazzo, Raquel Amarante e Célia Scrich – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Josué Mastrodi – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Marcel e Célia Mardegan – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Maria Tereza Benotto e Carla Milani – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Herminio Sacilotto Junior, Leny Boer, Luciana Boer e Maria de Lourdes Trevizan – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Mércia Benazzi e Marise Faé – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Roseli Correa, Maria Luiza Faraone, Cecília Dei Santi e Therezinha Martinelli – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Sylvia Helena Peres, Ju Beraldi e Maria Helena Dextro Peres – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Celina Zalaf e Sonia Gelmini – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Monica Camargo Neves e Ana Rita – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Neyde Coletti, Clélia, Aquiles Camargo Neves e Orestes Camargo Neves – Foto: Claudeci Junior/Liberal

José Mário Moraes e a irmã, Maria Aparecida Moraes – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Maria Helena Dextro Peres, Fanny Olivieri e Vania Mauerberg – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Neyde Coletti, Clélia, Aquiles Camargo Neves, Orestes Camargo Neves e Monica Camargo Neves – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Os irmãos Orestes, Monica e Aquiles Camargo Neves – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Sylvia Helena Peres, Ju Beraldi, Maria Helena Dextro Peres e Vania Mauerberg – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Therezinha Martinelli, Celina Zalaf e Sonia Gelmini – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Fred Allan Smania, Maria de Lourdes Trevizan e José Mário Moraes – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Aluisio Bertalia e Divina – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Beth Mentor – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Cacilda Gambarato, Fanny Olivieri, Neiva Amarante e Vania Mauerberg – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Sobre um legado

“É uma alegria imensa no abraço fraterno e amigo que sempre nos levou à amizade existente entre todos os que fizeram parte do que chamamos de família! É uma forma espontânea de relembrar a convivência que sempre existiu entre os educadores de uma escola que foi referência em todo o Estado! Ainda é uma forma de gratidão ao reverenciar a Dra. Aparecida Paioli, que realizava e comandava o almoço de Natal no pátio da escola. Deixou seu exemplo”, diz Fanny Olivieri.