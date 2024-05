Veja fotos da celebração pelos 10 anos da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Elinier Kokol 798

Evento realizado no dia 11 de maio, no Le Velmont, reuniu cerca de 180 pessoas

A celebração pelos 10 anos da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Elinier Kokol 798 aconteceu com festa, afinal, o momento marcou uma década de dedicação, fraternidade e serviço à comunidade novaodessense e região. O evento realizado no dia 11 de maio, no Le Velmont, reuniu cerca de 180 pessoas, entre autoridades locais, representantes do 1º Distrito da 28ª região Maçônica, da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, além de Veneráveis Mestres de outras lojas, patrocinadores, convidados especiais, irmãos de loja e seus respectivos familiares.

Entre os destaques da noite estão o lançamento do livro “Dez Anos e Mais”, editado e publicado pela Editora Napoleão – Quintessence, idealizado e realizado pela Augusta e Respeitável Loja Simbólica Elinier Kokol 798, uma publicação que transcende a maçonaria de Nova Odessa, sendo um verdadeiro convite a uma jornada filosófica e reflexiva sobre a vida, o universo e a busca pela sabedoria.

Já o momento de emoção ficou para a homenagem feita ao saudoso Elinier Kokol, que foi um renomado advogado, cuja carreira foi marcada pela incansável busca pela justiça. Representando o patrono, estavam presentes os filhos Rodolfo e Frederico – fundadores da Loja Simbólica Elinier Kokol 798 -, além da esposa, Neurelisa.

Durante a cerimônia, os convidados puderam conhecer um pouco mais sobre a história da loja, marcada por inúmeras realizações, desafios superados e lições aprendidas, com destaque especial para época da pandemia, quando a loja se reunia para os trabalhos (sempre com permissão das autoridades), para realizar principalmente ações de benemerência. Após a bela cerimônia, os convidados curtiram uma noite muito agradável, captada em detalhes por nossas lentes. Confira!

“Aqui reunidos, celebramos um marco histórico: dez anos de fundação da nossa loja. Uma década de trabalho árduo, dedicação e fraternidade, que moldaram esta loja em um farol de luz e conhecimento para todos nós”, disse Alexandre Gregório de Moraes, venerável mestre da loja Elinier Kokol 798.

Patrocinadores do evento

Consórcio Maggi – Grupo Maggi Motors, Isler Usinagem e Ferramentaria, Nova Sinseg – Sinalização Segmentada, B2Y Transportes, Kokol Advogados Associados, Napoelão – Quintessence Publishing Brasil, GigaClima – Alta Performance – Tecnologia – Expertise, Grupo Aposerv – Serviços Previdenciários e Grupo Liberal.