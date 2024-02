Festa foi ao estilo tradicional, com direito a três trocas de roupas e valsa com o pai, avô materno e o tio

Dona de uma personalidade doce e amorosa, a jovem Beatriz Pietrobon Mantovani é uma moça encantadora. Filha única da pedagoga Caroline Pietrobon com o empresário Jorge Mantovani, mesmo muito jovem, ela já sonha em um dia ser médica veterinária, especialmente pelo amor que sente pelos animais. Seu debut foi algo muito desejado e planejado meticulosamente durante seis meses.

O evento aconteceu no Vila Nobre e reuniu cerca de 200 pessoas. Como já era de se esperar, até pela sua essência romântica, a festa de 15 anos foi ao estilo tradicional, com direito a três trocas de roupas, valsa com o pai, avô materno e o tio, fazendo as honras pelo avô paterno (in memorian). Destaque para a animação das amigas dançando com ela na abertura da balada.

Como ponto alto da noite, a entrada de Beatriz para a valsa, com direito a show pirotécnico e à abertura da balada contando com bailarinos e danças coreografadas com as amigas, pai e mãe, foi realmente demais.

Como lembrança do momento, os convidados levaram para casa palhas italianas personalizadas. Eclética tem o prazer de publicar alguns cliques da noite. Confira!

A aniversariante entre os tios Bárbara Balmant e Matheus Pietrobon e as primas Manu e Nala – Foto: SMH Fotografia/Divulgação Os tios Gustavo Mantovani e Gleice Correia e o primo Frederico Mantovani – Foto: SMH Fotografia/Divulgação Tios da aniversariante, Yara Blanco e Thiago Pietrobon, com a filha Ana Luiza – Foto: SMH Fotografia/Divulgação A alegria de Bia entre seus amigos – Foto: SMH Fotografia/Divulgação Os pais da aniversariante, Caroline Pietrobon e Jorge Mantovani – Foto: SMH Fotografia/Divulgação Os avós maternos, Celso Pietrobon e Miriam Pietrobon – Foto: SMH Fotografia/Divulgação A avó paterna, Roseli Mantovani – Foto: SMH Fotografia/Divulgação

“A única palavra que resume exatamente a minha noite é perfeição. Foi a melhor noite da minha vida. Com certeza vai ser inesquecível pra todos que estiveram presentes”, disse Beatriz.

