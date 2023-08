Como já é tradição, o lançamento do McDia Feliz de Santa Bárbara d´Oeste, Americana e Nova Odessa aconteceu na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Durante o evento, além de conhecer mais detalhes da campanha, os convidados puderam conhecer o Mc Amigo 2023, representado pelo empresário Ricardo Cervone, além da Criança Superação, representada por Pedro Henrique Lopes dos Santos, de 13 anos.

A 35ª edição do McDia Feliz acontecerá neste sábado (26) e, além do tíquete – que poderá ser trocado por um Big Mac (vendido a R$ 18) -, quem quiser colaborar também pode adquirir uma camiseta (vendida a R$ 35) alusiva à maior campanha do Brasil em prol da cura do câncer infanto-juvenil.

REDE

Em tempo, vale dizer que a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste atende 34 crianças e adolescentes portadoras de câncer, por meio de apoio social, emocional, nutricional e de transporte diário ao Hospital Boldrini, em Campinas. Mais informações ligue (19) 3455-2303.