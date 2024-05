Celebração aconteceu durante o pôr do sol – Foto: Heaven Photo e Film

A história de amor de Ana Flavia Romani Blanco e Luciano Bianco Giuliani daria um excelente roteiro de filme, daqueles bem românticos, surpreendentes e com um belo final feliz, com direito a casamento realizado ao pôr do sol em um espaço cinematográfico, na presença de todos os personagens importantes da vida deles, muitas emoções, uma trilha sonora impecável e todos os detalhes pensados meticulosamente para imprimir a personalidade do casal.

Realizado no dia 6 de abril, o evento aconteceu na Vinícola Casagrande, em Lençóis Paulista e reuniu cerca de 120 convidados. A celebração católica iniciou-se às 16h30 e foi ministrada pelo padre Gustavo Correa que estava inspirado e emocionou os convidados em vários trechos, como quando fez a analogia sobre o casamento e as raízes fortes de uma árvore que estava atrás do casal.

As músicas escolhidas para cada momento também foram pensadas com muito carinho por Ana Flavia e Luciano. Elegantérrimo e com um sorriso resplandecente, o noivo entrou com o tema “Dragon Ball”, enquanto a noiva surgiu belíssima ao som de “Serenata Nº 13” de Wolfgang Amadeus Mozart. Ao longo da cerimônia, os convidados ainda puderam ouvir Beatles, Bee Gees, Marisa Monte e temas da Disney.

Entre os pontos altos, a entrada das avós, dona Joyce (avó materna dele) com a Sagrada Família e Dona Dalva (avó materna dela) com a bíblia do casal, assim como as alianças conduzidas até o altar pelo afilhado dos noivos, o fofíssimo Francisco, garantiram momentos únicos.

Após as bênçãos de Deus, os convidados foram conduzidos ao restaurante da Vinícola onde uma noite muito animada os aguardava. Na decoração, a arquitetura rústica do local prevaleceu, com muitos detalhes que valorizaram ainda mais a beleza do espaço. No cardápio, assinado pela própria Casagrande, um verdadeiro banquete, harmonizado com os melhores vinhos, inclusive, no espaço foram espalhados diversos cantinhos com bistrôs de barris.

Dois dos momentos mais especiais da recepção tiveram relação com a música também. Primeiro, a entrada do casal no salão, ao som da música tema de Star Wars. Depois, a primeira dança com “Fascinação” de Elis Regina. Animadíssima, a festa passou da 1h30 da manhã e contou com diversos atrativos como a Banda Aurora Summer, que não deixou nenhum convidado ficar parado e apresentou especialmente uma seleção de músicas dos anos 2000, assim como o DJ Brian que manteve sempre o astral bem no alto e a pista cheia. Finalizando com perfeição o que sonharam, a lua de mel do casal foi visitando vinícolas em Mendoza, na Argentina e, claro, bebendo muito Malbec. Eclética tem o prazer de publicar os melhores momentos do casamento, em uma edição especial de nossa coluna. Confira!

Boho Chic

Detalhes do vestido da noiva, feito por Cláudia Reginato – Foto: Claudinha Caçador

O vestido de noiva de Ana Flavia foi criado com exclusividade para ela e teve assinatura da estilista Cláudia Reginatto. Perfeito, o modelo foi em estilo Boho Chic, em tom off White, com renda aplicada artesanalmente em tule jacquard e pedrarias bordadas a mão. Compondo com perfeição o visual, a noiva teve cabelo e maquiagem produzidos pela profissional Claudia Caçador.

História de amor

Casal e pais durante a cerimônia – Foto: Heaven Photo e Film

Formados em Comunicação Social, os jornalistas Ana Flavia e Luciano se conheceram em 2008, na Puc-Campinas, contudo, só começaram a namorar em 2018, quando se reencontraram. Superparceiros e em muita sintonia, eles se dizem “entusiastas” da vida de casal. Assim sendo, não surpreende o fato deles amarem compartilhar tudo, desde o simples hábito de cozinhar juntos, momento que aproveitam para falar sobre como foi o dia um do outro, escutar um podcast ou simplesmente ver algum vídeo, até os treinos, uma rotina que ele aderiu inspirado nela, que sempre primou por uma alimentação equilibrada e uma vida saudável. Por tudo isto, a notícia do casamento foi uma alegria para familiares e amigos que acompanharam todas as etapas dessa bela história.

Segundo eles, uma das primeiras decisões sobre o casamento foi que a cerimônia seria realizada na Vinícola Casagrande. Entre as razões apontadas pelo casal, o fato de terem desenvolvido o hábito de beber vinhos e visitar vinícolas influenciou – inclusive, a ideia de fazer uma festa de casamento aconteceu justamente após uma dessas visitas em abril de 2023. Ainda assim, outra razão importante foi poder cultivar uma relação afetiva com o lugar. “Podemos visitar o restaurante da Vinícola sempre que quisermos”, afirmam.

O restaurante da Vinícola Casagrande foi o cenário escolhido para recepcionar os convidados – Foto: Heaven Photo e Film Assumidamente enófilos, o casal escolheu diversos elementos desse universo para remeter a paixão compartilhada – Foto: Heaven Photo e Film

Très Chic

Alinhado, o noivo escolheu um modelo de terno (Leia-se Vila Romana) na cor cinza-escuro, com destaque para a gravata na cor branca, opção que garantiu uma leveza elegante ao visual, que também teve tudo a ver com a proposta do evento.

A alegria contagiante do casal Ana Flavia e Luciano – Foto: Heaven Photo e Film

Decoração em detalhes

A Vinícola Casagrande, por si só, já era um cenário perfeito, contudo, a decoração conseguiu tornar o ambiente ainda mais bonito, acolhedor e inesquecível. Aproveitando o clima outonal, os noivos escolheram cores da estação para o moodboard. Assim, a decoração da Flor Decora seguiu como conceito visual cores nos tons marsala, laranja, amarelo e muito verde. Além disso, ela usou como referência, muitas folhagens, ramos secos e um pouco de cores nos arranjos desconstruídos de flores.

Decoração – Foto: Heaven Photo e Film

