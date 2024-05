O coquetel de lançamento da 124ª edição da Festa de Santo Antônio aconteceu no início do mês passado e reuniu cerca de 200 pessoas. O evento foi uma apresentação oficial da programação da festa, além de uma ótima oportunidade para a equipe de voluntários ir se aquecendo para a edição 2024, que será realizada de 17 de maio até 16 de junho, em parceria com o Grupo Liberal.

Para o lançamento, o buffet temático foi de boteco, com porções e demais comidas do gênero. Já a animação ficou a cargo de Vado Negri e Banda. Eclética teve o prazer de registrar. Confira!

Padre Valdinei Antônio da Silva – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Parte dos voluntários da cozinha no clique para Eclética – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Uma das coordenadoras da festa, Ivia Baldin com Márcio Ferreira Barata – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Vado Negri e Banda animando o evento – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Alan Henrique Souza, Luiz Antonio de Souza, Iracy e Aeliton Fernando de Souza – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Adriana Campi e Fernando Rossi – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Adilson Reami e Fábio Tedeschi – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Catarina Gomier, Benilde Pellison, Darci Pompermayer e Jonas Amarilha – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Alexandre Tunucci e Tatiane Barbosa Tunicci com a filha Rafaela – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Ivani Lemos, Marilda Piccoli, Beth Mentor, Denise de Lemos Custódio, Edna Biagi com Eglenisa Casado – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Ivanil Paulo e Zilda – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Elisabete e Aldo Borelli Júnior – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Cleusa Schiavinatto e Claudinei Silva – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Regina Tamborlin e Matias Mariano – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Paulo Orzari e Tatiana Elias Orzari – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Renata Ramos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Ema Aparecida Cia e Moisés Gonçalves da Silva – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Simone e Gustavo Bruno – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Thais Pereira, Enedir Pereira, Maria Helena Pereira Bassan e Paulo Roberto Pereira com Silmara e Henrique Oliveira – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Roberto Rodrigues e Natália Mendes com o filho Bernardo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Fábio Polidoro, Ronalto Brito, padre Valdinei Antônio da Silva , Cezinha Polidoro e Isadora Rizziolli – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Evento teve cardápio de boteco – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

49 anos: mês festivo

O mês de maio é muito especial no Escritório Contábil Líder. É que a empresa, fundada em 1975, nasceu justamente no quinto mês do ano. Idealizada pelo empresário contábil Valdessir Javaroni, ao longo de quase cinco décadas o escritório se tornou uma referência em Americana. O LIBERAL já publicou uma matéria contando a trajetória do empreendimento, mas nós da Eclética também fazemos questão de deixar registrado nossos parabéns pelo marco. Que venha o Jubileu de Ouro! Q

É bom saber!

Santo Antônio de Pádua foi um padre católico e frade da Ordem Franciscana, nascido e criado em Lisboa. Se tornou conhecido por suas pregações poderosas das escrituras, devoção aos doentes e fama de “casamenteiro”. Sua importância religiosa o faz ser homenageado até os dias atuais e, como é padroeiro de Americana, para nós, este período é marcado por festividades sociais e religiosas. Para mais informações e detalhes, além do LIBERAL, siga também o Instagram @basilicasantoantonio.

Eclética nas redes

Não deixe de conferir o bate-papo que tivemos com o padre Valdinei Antônio da Silva durante o lançamento da 124ª Festa de Santo Antônio. Além dele, também conversamos com a coordenadora do evento, Ivia Baldin, e mostramos um pouco da animação da festa. A matéria está disponível no Instagram @o_liberal. Em tempo, vale contar que este ano publicaremos um suplemento especial com muitas informações interessantes. O encarte deve sair na edição do dia 11 de maio.