Jantar dos aniversariantes do semestre na AMA

No final de abril ocorreu o primeiro “Jantar dos Aniversariantes” do ano, promovido pela AMA (Associação Médica de Americana)

No final de abril ocorreu o primeiro “Jantar dos Aniversariantes” do ano, promovido pela AMA (Associação Médica de Americana). O evento foi no próprio salão social localizado no prédio da associação e foi referente aos médicos que celebraram aniversário no semestre.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O jantar contou com a presença de aproximadamente 65 pessoas. Durante a celebração foi realizado um bingo, com a distribuição de diversos presentes aos participantes. Claro, teve o tradicional “parabéns a você” para os médicos, seguido do corte de um bolo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A organização do jantar esteve sob a responsabilidade da diretoria da AMA e foi especialmente coordenada pela diretora social, doutora Zuleide Romano. Foi sucesso e em agosto tem mais. Parabéns a todos!

A Diretoria da AMA reunida para o clique exclusivo da Eclética – Foto: Leonardo Matos-Liberal Zuleide Romano Atensia (Diretora Social) e Adilton Atensia – Foto: Leonardo Matos-Liberal O presidente da AMA, Renato Monteiro entre os filhos Renato Monteiro Filho e Maria Eduarda – Foto: Leonardo Matos-Liberal Gustavo Franco de Andrade (Vice-presidente) e Silvia Franco de Andrade – Foto: Leonardo Matos-Liberal Neusa Shigueko Watanabe Fagionato (Conselho Fiscal) e Francisco Fagionato – Foto: Leonardo Matos-Liberal Camila e Frederico dos Reis (1º tesoureiro) – Foto: Leonardo Matos-Liberal Selma e Auro Nobre (Diretor Cultural e Científico) – Foto: Leonardo Matos-Liberal Walmour e Sueli Calil – Foto: Leonardo Matos-Liberal Antonio Luchesi e Maria Izabel Luchesi – Foto: Leonardo Matos-Liberal Marta Romano San Martini e Paulo Cesar San Martini – Foto: Leonardo Matos-Liberal Arly e Cássio Rossi – Foto: Leonardo Matos-Liberal Matheus com Elizabeth Cecim Abraão Hermengildo e Júlio César Hermengildo – Foto: Leonardo Matos-Liberal Ricardo Evandro Morosini – Foto: Leonardo Matos-Liberal Mauro Girardi e Silmara Castelar Rodrigues – Foto: Leonardo Matos-Liberal Wilton Okasaki e Edna – Foto: Leonardo Matos-Liberal Iasmim e Isilda Dechiare – Foto: Leonardo Matos-Liberal Camilo Garcia Nunez com a esposa Angélica e Walter Carvalhido Filho – Foto: Leonardo Matos-Liberal Clarice e Edson Polezi – Foto: Leonardo Matos-Liberal Fernando Brandão Campos e Edilaine – Foto: Leonardo Matos-Liberal Célia Helena Mello e André Luiz Mello – Foto: Leonardo Matos-Liberal Walter Carvalhido Filho e Claudio Luiz Cecim Abraao – Foto: Leonardo Matos-Liberal Keli Conti, secretária geral da AMA – Foto: Leonardo Matos-Liberal Jantar dos aniversariantes da AMA – Foto: Leonardo Matos-Liberal Jantar dos aniversariantes da AMA – Foto: Leonardo Matos-Liberal (2) Parte dos brindes da noite – Foto: Leonardo Matos-Liberal Camilo Garcia Nunez com a esposa Angélica e Walter Carvalhido Filho – Foto: Leonardo Matos-Liberal