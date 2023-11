Com o tema “O Grande Natal”, o shopping preparou uma série de atrações para celebrar o período

Na última sexta-feira (10), o Tivoli Shopping preparou um café da manhã especial para apresentar em primeira mão a aguardadíssima decoração de Natal.

O evento reuniu a imprensa, influenciadores e alguns convidados especiais, que tiveram a oportunidade de conhecer todos os detalhes de perto.

Com o tema “O Grande Natal”, o shopping preparou uma série de atrações para celebrar o período, como apresentação musical, teatro de Natal e o tradicional show de luzes. Além disso, em 2023, o Tivoli festeja o período natalino junto com 25 anos do shopping, portanto, a inspiração seguiu o tema e trouxe muitos elementos nas cores prata e vermelho, além das amadas luzes, que sempre tornam o ambiente ainda mais encantador.

Enfeites luminosos, painel instagramável, o trono do Papai Noel, personagens natalinos e, claro, a decoração na Praça de Eventos – com direito a brinquedos para as crianças – são alguns dos ambientes preparados especialmente para os consumidores.

Confira um pouco de como foi essa apresentação exclusiva e não deixe de visitar e se encantar também…

O Bom Velhinho já está te esperando no Tivoli Shopping – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Esse ano a inspiração também lembra os 25 anos de Tivoli – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Gustavo Salvagnini, gerente geral do shopping – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Fernando Thegon com a filha Malu se divertindo com os personagens natalinos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Sempre unidas, algumas representantes do Clube das Influs, Jack Martins, Luisa Campos, Gabi Queiroz e Carol Levino – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Anderson Vaz e Patrícia Freitas Vaz com os filhos Pepê e Lis Maria – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Neia Oliveira e Carlos Augusto Franco com o garotinho Benício e as meninas Karolina e Luísa Vertonha Oliveira – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Tainá Vicentim com os filhos Maria Flor e Dom – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A animação do trio, Danní Crispi, Gael e Leo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Ricardo Pedral – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

















