Já é Natal em Americana

Na última terça-feira, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) lançou oficialmente sua Campanha de Natal 2021. O ponto de partida para isto foi a inauguração da decoração natalina e da Casa do Papai Noel, instalada na região central da cidade.

Já passava das 19h30 quando o trenó do Papai Noel, interpretado pelo presidente da associação, Wagner Aparecido Armbruster, partiu da sede acompanhado de um trio elétrico e uma comitiva de carros.

Uma das atrações desse momento especial foi a participação da Orquestra Sinfônica de Americana e da Orquestra de Violeiras de Santa Bárbara d’Oeste. Foi bonito de ver a alegria e o espírito natalino retornando presencialmente, além dos sorrisos das crianças, contagiando qualquer lugar.

Com o tema “Faça o Natal Acontecer”, esperamos que este seja realmente um final de ano incrível para todos.

Wagner Aparecido Armbruster, presidente da Acia

Cristina Armbruster com os filhos Hermann e Joyce

Edson Barone, Stela Fonseca e Lu Lima

Iraildi Degasperi e Angela Telles

Também incumbido da missão de ser Papai Noel, Veridiano Bispo

Juliano Rodrigues com os filhos Miguel e Murilo

Márcia Gonzaga Faria e

Odemir Ribeiro e Fábio Santarosa

Angela Telles

Edson Rovina e Matheus Cardoso

Márcio Rogério da Silva

Maxwell Nogueira e Lucas

O Papai Noel Veridiano Bispo com Miguel e Murilo Rodrigues

Ricardo Brasolin e Pedro

Wagner Aparecido Armbruster chega como Papai Noel em seu trenô

Wagner Aparecido Armbruster

Programação

Nesse mesmo dia houve o início as atividades na casinha do Papai Noel, localizada na Estação Cultura (antiga estação ferroviária), em uma parceria entre ACIA e Prefeitura de Americana. O horário especial do comércio durante a semana é das 9h às 22h, aos sábados, das 9h às 18h, e, aos domingos, das 9h às 15h. No dia 24 ,os estabelecimentos funcionam das 9h às 17h e, no dia 31, das 9h às 13h.