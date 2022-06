Candidato da oposição, Marcelo Fernandes é eleito presidente da Acia

Candidato da oposição, Marcelo Fernandes, diretor do TeleConsulta, foi eleito presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) nesta quinta-feira (23). Ele venceu o atual dono do cargo, Wagner Armbruster, por 155 votos a 106.

Aos 48 anos, Fernandes assume a função no próximo dia 1º. O mandato tem duração de três anos, até 31 de junho de 2025.

“O primeiro ato nosso ao tomar a posse é começar um trabalho de trazer o máximo de empresário à entidade para a gente ouvir a demanda atual, o que eles precisam, para a gente criar os nossos objetivos e metas e traçar um planejamento para os próximos três anos”, afirmou, ao LIBERAL.

O presidente eleito também prometeu convidar todos os diretores da chapa de Armbruster a participarem da gestão. “Que se sintam diretores da Acia e venham participar das nossas reuniões”, disse Fernandes, que hoje é o primeiro vice-presidente da associação, na qual atua como voluntário há 20 anos.

Ele contou que seu primeiro emprego foi como empacotador. Fernandes abriu sua primeira empresa aos 24 anos. Só depois completou o ensino médio, aos 40 anos. E, aos 44, se formou na faculdade.

“Eu sou uma pessoa comum, não venho de uma família que tem empresários, mas entendi que eu poderia ser um. Já estou aí com longos anos nessa vida, em que pude ajudar tanta gente. Tantas pessoas que eu empreguei, de primeiro emprego, e que hoje estão formadas”, declarou.

Apesar do racha com a administração atual da Acia, Fernandes elogiou a gestão de Armbruster após a apuração dos votos, quando discursava para as pessoas presentes na sede da Acia. Ele lembrou que Armbruster precisou lidar com os reflexos de uma pandemia.

Na sequência, o atual presidente também discursou. “Tudo que fizemos foi o melhor que pudemos fazer numa pandemia”, comentou.

A diretoria encabeçada por Fernandes também terá Elza Cassitas Sferra como primeira vice-presidente, Evandro Carlos Barizon como segundo vice e Diogo Mentor Brizola de Mello como terceiro, além de secretárias, tesoureiros e diretores adjuntos.