Grande destaque é que o chef Giovanni Pamfílio prepara pessoalmente as verdadeiras pizzas napolitanas

Sempre promovendo as melhores experiências gastronômicas, o Beppo Americana realizou no final de janeiro a sua famosa Fornada de Pizzas. Exclusivo e para poucas pessoas, o evento aconteceu no charmoso espaço destinado à Forneria Beppo, que fica em anexo à casa tradicional.

O espaço é aconchegante, tem capacidade para 50 pessoas e é perfeito para eventos intimistas, inclusive, como ainda não foi oficialmente apresentado, em breve ganhará uma inauguração.

Sucesso entre os clientes, o grande destaque da Fornada é que o chef Giovanni Pamfílio prepara pessoalmente as verdadeiras pizzas napolitanas, nos sabores Marguerita, Calabresa, Atum, Peperone e a de maior sucesso, a elogiada Stracchiatela e Presunto Cru.

Concorridíssimo, o evento teve os convites esgotados bem antes da realização, o que não surpreende, considerando as massas incríveis, elaboradas com farinha italiana, que passam por 40 horas de fermentação e 80% de hidratação. O resultado, claro, só poderia ser um sabor irresistível.

Para os fãs do Beppo, que não dispensam uma boa experiência, nossa dica é participar do próximo evento exclusivo, agendado para o dia 28 de fevereiro, quando o renomado chef Denis Watanabe, em parceria com a casa, promoverá uma noite inesquecível de pratos da gastronomia oriental tradicional e contemporânea.

Mais informações no Instagram @beppoamericana, lembrando que, assim como a Fornada, este também é um evento bem concorrido e com convites limitados, portanto, é bom já garantir a reserva. E para quem está se perguntando quando será a próxima Fornada, ela também já tem duas datas agendadas: dia 7 e 21 de março, ambas com reservas já liberadas também. Aproveitem!