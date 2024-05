Durante todo o mês de maio, a comunidade da Quase Paróquia Santa Rita de Cássia esteve unida em atividades religiosas e sociais, para celebrar sua padroeira. Em sua 6ª edição, a Festa de Santa Rita aconteceu em três dias, tendo atraído, segundo a organização, um público rotativo de cerca de 8 mil pessoas. Para o pároco Thiago Gonçalves da Cruz, a presença de tantas pessoas foi o grande destaque da festa. “A participação expressiva do público na edição 2024 foi realmente impressionante”, comentou ele com o LIBERAL, que, repetindo a edição anterior, apoiou o evento. “A parceria com o grupo foi fundamental para conquistarmos esse sucesso, pois o alcance do jornal, das mídias sociais e das rádios nos ajudou muito. Esperamos que para os próximos anos possamos repetir essa parceria”, comentou.

Além do público, as atrações também foram apontadas pelo padre como um diferencial. “Os artistas que animaram o evento foram de excelente qualidade e acabaram atraindo um público diferente para participar conosco e conhecer nossa festa”, argumentou. Como sempre, a parte gastronômica também fez bonito e as especialidades preparadas com muito carinho pela comunidade resultaram em produtos saborosos e concorridos. “Não sobrou nada! Vendemos tudo o que havíamos comprado e preparado”, afirmou o padre.

Em resumo, o evento superou a edição anterior e promete ser ainda maior para o próximo ano. Claro, não podemos deixar de citar a importante contribuição dada pelos mais de 200 voluntários, que atuaram incansavelmente, do início ao fim, para que tudo isso acontecesse. Confira!