O mês de julho foi bem movimentado no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Ao longo de quatro quintas-feiras e quatro sextas-feiras, o Festival de Inverno Tivoli, realizado em parceria com a Rádio Gold, do Grupo Liberal, levou para o palco montado na praça de alimentação grandes talentos do cenário musical nacional.

No encerramento da programação o público pôde conferir de perto o talento do cantor Peleco na quinta (28) e da cantora Roberta Campos na sexta (29). Amanhã a coluna social Eclética publicará um conteúdo especial fazendo um resumo dos oito dias de evento, contudo, vocês já podem dar aquela espiadinha em alguns cliques da última semana.

Confira os cliques da quinta-feira!

Cris Corrêa e Magali de Souza – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Diego Zoccoler – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Edilane Dantas e Kaleb Souza – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Eduarda Paes e André Felipe – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Fernando Giuliani, Peleco, Maria Eduarda Moreira, Cris Corrêa e Luiz Peninha – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Gabrielle Evaristo e Danielle Evaristo de Rizzo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Gisele e José Azevedo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Larissa Ventura e Leonardo Maniezzo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Luciane Rovina e Adilson Barbeiro – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Marcelo Fiorani e Silmara com a filha Heloisa – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Maria Eduarda Moreira (auxiliar de marketing do Tivoli) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Maria Elisabete Falcade e Fábio Cordeiro – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Mariana, Luiz Peninha e Roselaine Peroto – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Mathias Júnior – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Michelle Cassiano – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Miguel Della Gracia Lopes e Andreza Della Gracia – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

O pastor, Ailton Gonçalves Dias Filho e Pedro Pecci – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Paul C. e Thelma – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Pedro Astolfe e Livingston Ribeiro – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Peleco – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Valéria Martins e Márcio com Pedro – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Valmir Roberto Benedito e Vera Benedito – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Confira os cliques da sexta-feira!