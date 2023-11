Eclética: veja as fotos do jantar dos Empresários da Acisb

No dia 11 de novembro, o Esporte Clube Barbarense foi palco para o aguardadíssimo Jantar dos Empresários da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d´Oeste).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O evento reuniu cerca de 440 pessoas, entre autoridades, convidados e patrocinadores.

Sucesso absoluto, o jantar foi o primeiro realizado sob o comando de Ricardo Fernandes Betin e, além de ser o primeiro pós-pandemia, começou a ser organizado em março, superando positivamente todas as expectativas da organização.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O Grupo Liberal foi um dos patrocinadores do evento, que teve assessoria do cerimonialista Jean Cunha, jantar assinado pelo Buffet Fazan, os drinks de Afonso’s Bar (Bartenders) e a animação da Banda Santa Fé, um dos serviços mais elogiados do evento, realizado em prol da valorização do empresariado barbarense e do desenvolvimento econômico e social. Eclética esteve por lá registrando. Confira!

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Presidente fala

“O jantar foi sensacional, agradeço a todos pelo sucesso e organização. Obrigado aos nossos patrocinadores diamante, prata e bronze, que proporcionaram as condições para essa noite maravilhosa. Agradeço a todos os diretores e participantes que compraram os convites, a todos que trabalharam para que esse evento pudesse entregar o que foi esperado. Tudo estava perfeito e agradeço aos profissionais que se empenharam para fazer o melhor para nosso jantar. Para o ano que vem quero contar com todos novamente, para comemorarmos os 60 anos da nossa entidade”, Ricardo Fernandes Betin, presidente da Acisb.