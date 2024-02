Eclética: Pré-Carnaval na Apae de Nova Odessa

Muito antes da folia oficial acontecer em todo Brasil, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Nova Odessa já havia promovido o seu “Pré-Carnaval”.

A edição 2024 do evento aconteceu no Salão La Piazza e reuniu cerca de 370 pessoas. Animadíssima, a tarde quente de domingo foi marcada por muito samba no pé, ao som da talentosíssima cantora Aninha Barros. Como em todos os eventos promovidos pela entidade, a organização foi impecável, com destaque para o trabalho voluntário incansável de todos que colaboraram para fazer da tarde um momento inesquecível. No cardápio, comida de boteco para combinar com o clima da tarde.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Extremamente familiar, o evento foi perfeito para curtir entre amigos e familiares, unindo gerações e resgatando de maneira muito especial a essência dos antigos carnavais, com direito à decoração temática e muito alto astral.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Eclética teve o prazer de registrar e aproveita a publicação da coluna para agradecer à diretora Maria Tereza Casazza, a “Tereca”, pela agradável recepção, além de anunciar que o próximo evento promovido pela entidade será o Jantar Galeteria, no dia 23 de março, com buffet de massas e carnes e animação de Vado Negri e Banda.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!