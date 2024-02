Eclética: Os 40 anos do Sindicamp

Em dezembro passado, o Sindicamp (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Campinas e Região) comemorou 40 anos de atuação. Para celebrar a data, a diretoria preparou uma grandiosa festa realizada no Espaço Le Blanc, em Americana, com animação da banda Chapéu da Máfia e buffet assinado pela Claudia Porteiro.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Prestigiadíssimo, o evento contou com a presença de associados, ex-presidentes do sindicato, representantes de outras entidades do Sul e Sudeste e muitas autoridades.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Durante a cerimônia, as atividades de encerramento do Programa Inovação, Estratégia e Gestão Empresarial de 2023 também foram contempladas, além de uma série de homenagens feitas a ex-presidentes, representantes de entidades e várias outras pessoas que foram importantes na trajetória da sindicato, que é extremamente relevante para o transporte rodoviário de cargas em Campinas, no Estado de São Paulo e no País, além de uma referência para o setor.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Destaque para a homenagem entregue aos ex-presidentes pelas mãos dos netos, uma maneira de demonstrar que o futuro está garantido pelas novas gerações. Eclética teve o prazer de presenciar essa noite histórica e hoje publica alguns cliques do evento. Confira!