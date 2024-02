Eclética: Matinê no Clube do Bosque

Um dos espaços de esporte e lazer mais charmosos de Americana, o Clube do Bosque promoveu uma matinê de Carnaval bem movimentada

Um dos espaços de esporte e lazer mais charmosos de Americana, o Clube do Bosque promoveu uma matinê de Carnaval bem movimentada. Palco de grandes bailes e folias, fazia algum tempo que o clube não fazia um evento carnavalesco tão elogiado!

Sob o comando do presidente Valmir Rigue, a diretoria atual é jovem e, como já falamos aqui na Eclética, ganhou recentemente o reforço do produtor de eventos Thiago Barreto, conhecido por assinar grandes festas em nossa região e até fora do Estado.

Para a matinê, rolou muito confete, serpentina, música ao vivo, brincadeiras e não faltou alegria. Um fator interessante é que, além das crianças, muitos adultos se divertiram na festa, aguçando ainda mais o desejo de que grandes eventos movimentem o Bosque em 2024.

Para os mais ansiosos, um spoiler: a famosa Feijoada, o Baile de Aniversário e a tradicional Festa Junina já estão confirmados. Bom demais! Enquanto não temos datas oficiais, confira como foi o Carnaval.