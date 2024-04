Eclética: Jantar Dançante no Bom Jesus

Dando sequência aos eventos sociais da Paróquia do Senhor Bom Jesus, no mês de março foi promovido o Jantar Dançante

Dando sequência aos eventos sociais realizados pela comissão de festas da Paróquia do Senhor Bom Jesus, no mês de março foi promovido o Jantar Dançante. O jantar, realizado no Salão de Eventos, teve animação de Vado Negri e Banda e reuniu cerca de 400 pessoas.

No cardápio, massas e vários tipos de saladas, acompanhadas de lagarto ao molho madeira, sobrecoxa de frango, além de arroz, salada e uma deliciosa caponata de beringela, elogiadíssima pelos presentes.

Para adoçar a noite, sorvete de creme acompanhado de doce de abacaxi. Sucesso total, o evento deve ter nova edição em breve. E para quem adora uma quermesse, já pode se preparar, pois, amanhã e sábado tem quermesse com bingo, a partir das 19h. É só chegar!