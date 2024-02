Eclética: Inauguração da rede CreaLab

Em dezembro passado, a AEAA (Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de Americana) conseguiu trazer para a cidade uma grande conquista, a rede CreaLab Coworking. O espaço foi criado para que os profissionais do sistema Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e Mútua, além de estudantes de engenharia, pudessem ter um ponto de contato fixo, ou seja, um lugar para se reunir, pensar em soluções estratégicas e trabalhos conjuntos.

“A rede CreaLab Coworking veio para promover mais integração e oportunidades para quem atua nas profissões da área tecnológica”, explica o engenheiro Marcos Lúcio Lavelli, presidente da AEAA.

Segundo ele, o espaço foi criado em um contexto de transformação do Crea-SP, como uma estratégia de aproximar o conselho de seus colaboradores, profissionais (engenheiros, agrônomos e geólogos) e sociedade. “É uma plataforma criada para alavancar a inovação e a transformação digital por meio de redes de colaboração, conectando pessoas, organizações, startups e universidades. A ideia é que esses espaços progridam e virem hubs de inovação”, explica.

Localizado na própria sede da AEAA, na Rua Argentina, 803, no Jardim Girassol, em pouco tempo o espaço já é motivo de elogios por parte dos associados, bem como entre os profissionais da área tecnológica que já estão usando o local como lugar para fazer networking, reuniões, novos negócios e projetos.

A inauguração contou com a presença de aproximadamente 45 pessoas, entre elas autoridades municipais, membros do Crea, diretores e presidentes de entidades de classe e associados. Eclética teve o prazer de registrar, lembrando que para utilizar a unidade da rede CreaLab Coworking é necessário fazer previamente um agendamento pela página do Crea/SP https://coworking.creasp.com.br.