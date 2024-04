Eclética: Chef Watanabe no Beppo

O Beppo Americana, do chef Giovanni Panfilio, convidou o Watanabe Restaurante, do chef Denis Watanabe, para uma collab inacreditável

O resultado da parceria de dois dos maiores nomes da gastronomia só poderia ser sucesso! Há alguns meses, o Beppo Americana, do chef Giovanni Panfilio, convidou o Watanabe Restaurante, do chef Denis Watanabe, para uma collab inacreditável.

Instalado em São Paulo, o Watanabe é um dos restaurantes mais badalados da capital e sua vinda para o interior gerou muita expectativa, afinal, quem não gostaria de vivenciar a experiência de degustar o melhor da culinária oriental, produzido pessoalmente por um grande chef?

Convites esgotados e a reedição do evento algum tempo depois, com direito a jantar extra no dia seguinte, deram continuidade na parceria.

No cardápio, o chef Denis trouxe o melhor da gastronomia japonesa tradicional e contemporânea, com uma variedade de iguarias impressionante, além, é claro, da qualidade de ingredientes dignos dos melhores restaurantes do mundo.

O evento aconteceu na Forneria Beppo, que aos poucos tem se tornado o lugar preferido para quem ama fazer uma verdadeira viagem ao universo gastronômico, degustando os melhores pratos, com as melhores bebidas. O LIBERAL esteve presente registrando.

Aos fãs de tudo que o Beppo faz, uma dica: dias 24, 25 e 26 de maio acontecerá o tradicional Beppo Fest. Em breve traremos mais informações. Aguardem!