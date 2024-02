Eclética: Carnaval no Barbarense

Um dos cenários mais animados do Carnaval da região foi o Esporte Clube Barbarense. Com uma longa programação iniciada na sexta-feira e encerrada só na terça, o clube promoveu festa para todas as idades e gostos, com show de passistas, DJs, grupos de samba e pagode, matinês e muito mais.

Destaque para a alegria das crianças curtindo os eventos feitos para elas, com direito a premiação para melhores fantasias e invasão do Robô Megatron, acompanhado de vários super-heróis e princesas. Além disso, a festa na piscina refrescou o clima quente e o Carnaval das Antigas ajudou a matar a saudade dos velhos eventos.

Se na apuração das Escolas de Samba a nota 10 é a maior, para o Carnaval no Barbarense damos nota mil. Confira um resumo do que foi e já prepare a agenda, porque o calendário de festas para 2024 está bombando. Parabéns à diretoria por mais esse sucesso.