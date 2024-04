Eclética: #BotecoDelas no São Vicente

No dia 21 de março, a rede Supermercados São Vicente promoveu gratuitamente um happy hour exclusivo para mulheres, com os mais variados tipos de petiscos e cervejas especiais, em parceria com o grupo Heineken.

Com o tema #BotecoDelas, o evento foi uma iniciativa do São Vicente para clientes selecionadas em seu programa de vantagens, o SVFácil, que consomem cervejas do grupo Heineken, para celebrar e enaltecer a presença da mulher no universo cervejeiro.

A noite especial contou com parcerias oficiais das marcas Seara, Sorvetes Jundiá, Vigor, Crystal, Do Patrão Alimentos, Frimesa, Geol, Landarini, Qualycon, Brasa Burguers e De Panes, que ofereceram diversos petiscos para completar o clima de boteco.

As clientes degustaram as cervejas, que foram apresentadas pela sommelier Cris Krause, com um conteúdo informativo sobre cada rótulo, além de trazer todo o contexto da mulher no mundo cervejeiro. Para finalizar, um happy hour com música ao vivo, embalado pela cantora Samara Bueno, animou ainda mais as presentes. Foi show, confira!

