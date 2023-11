Casamento de Mayara e Matheus

No dia 30 de setembro, o casal Mayara Meneghel Melo e Matheus de Melo subiu ao altar da belíssima Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua para oficializar, perante familiares e amigos, o casamento, que foi cuidadosamente preparado durante um ano.

A celebração religiosa foi emocionante e a benção das alianças foi um momento muito especial e inesquecível. Abençoados por Deus, a psicóloga e o empresário (leia-se Supermercados Crema) seguiram para o Espaço Le Blanc, para uma festa animadíssima e preparada para 400 convidados.

Elegantérrimo, o traje do noivo foi todo assinado por Ricardo Almeida. Já a noiva ostentou um vestido clássico com corte princesa, com roda ampla, mangas longas, corpo espartilhado e uma calda removível de 4,50 metros.

O modelo, exclusivamente desenhado para ela, foi feito pelo Sinq Atelier, com destaque para o véu de mais de 5 metros. Todo feito em tule bordado e micro paetê, o corpo do vestido trazia delicadas sobreposições de aplicações de renda rebordadas em vidrilhos, miçangas, cristais e pontos de luz, ou seja, um verdadeiro luxo!

Destaque para a decoração do evento, produzida pela Floricultura Girassol, de Airton Sgobin, amigo da família, que inclusive fez a decoração do aniversário de 15 anos da noiva, assim como vários outros momentos importantes da família Meneghel, como as bodas de prata do casal Vânia e Eraldo, pais de Mayara.

Para essa ambientação, ele investiu em uma decor muito romântica, com inspiração em um palácio de cristal, com muita prata, brilho e transparência, além de muitas flores brancas.

Entre os pontos altos do evento, destaque para a diversidade de comidas servidas por Claudia Porteiro Gastronomia, assim como para as bebidas, além das atrações musicais, afinal, foram três shows sertanejos, robô de LED e muito mais.

Assim, com esse evento único, com assessoria e cerimonial da Avatus Eventos (leia-se Danúbia Rocha), o casal, que se conheceu através dos pais, começou a viver essa nova etapa na vida deles. Eclética teve o prazer de registrar alguns momentos da recepção. Confira!