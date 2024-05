Americana está em festa com a 124ª edição da tradicional Festa de Santo Antônio, que está acontecendo no estacionamento da Basílica. O evento teve início no dia 17 de maio e continua em todos os finais de semana, até o dia 16 de junho.

Segundo a organização, na primeira semana, aproximadamente 9 mil pessoas passaram pelo local, evidenciando o sucesso da festa logo em sua abertura.

Com as atrações para a família toda, o público aproveitou se deliciando com variedades gastronômicas, além dos shows de prêmios e apresentações musicais.

A animação dos locutores da rádio Zé, do Grupo Liberal, merece destaque. Eclética esteve por lá registrando alguns cliques da primeira semana, que contou com as empolgantes apresentações de Fábio Menezes e Felipe, Isa Siqueira, Ruan Ferrari e Banda Chiclete com Pimenta.

Padre Valdinei Antonio da Silva – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Pedro Campi e Arthur Franca Silveira – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Pedro Egidio Filho e Mariana – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Segundo a organização cerca de 3 mil pessoas participaram do evento na primeira semana – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Uma das barracas mais animadas da festa é a da pescaria – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Valdecir Duzzi e Ana Carolina Nobre – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Variedade gastronômica é um dos destaques do evento – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Voluntários da barraca de bebida – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Banda Chiclete com Pimenta – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação A abertura do evento foi com a dupla sertaneja Fábio Menezes e Felipe – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Alex Pereira, Angela Maria Bonaccini Pereira, Mirella Hailer e Guilherme – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Alice Oliveira e Júlia Pires – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Animando a noite de sexta-feira – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Animando a noite de sexta-feira – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Animando os presentes, Priscila Melo e Cezinha Polidoro (Rádio Zé – do Grupo Liberal) – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Benedito Nunes – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Douglas Henrique e João Carlos – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Eliza da Silva Leite, Eliana da Silva Ramos e Restielle de Souza Lazarim – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Isa Siqueira agitou o público no sábado – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Juliana Santos de Carvalho e Cláudia Billi – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Karina Camargo e Adriana Savio – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Mariana Savio e Jader Merone – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação Mayra Luzardi e Guilherme – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha – Simone Oliveira/Divulgação

Programação imperdível

Para este sábado (25) está programado o show de Samba d’Aninha, prometendo trazer o melhor do samba para os presentes. Amanhã, Gabriel Alan sobe ao palco, garantindo mais uma noite de música e diversão. Ambas as apresentações devem ocorrer a partir das 19h. Bom de ir!