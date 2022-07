Vinum completa um ano de atividade

O Vinum também conta com espaço lounge, perfeito para relaxar e descontrair.JPG - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

Com proposta inovadora de cozinha de alta gastronomia, três ambientes personalizados e aconchegantes e uma adega com mais de 600 rótulos de vinhos de todas as partes do mundo, o Vinum Wine Bar completa um ano de atividade em Americana. Os sócios proprietários Ricardo Ricieri Pinheiro e Sara Cristiane Pinto reuniram no local requinte, conforto e beleza para uma experiência sensorial inesquecível.

As massas frescas da casa e os risotos são os principais pratos servidos, acompanhados de cortes bovinos, de cordeiro, peixes e frutos-do-mar. Somada à extensa variedade de vinhos, devido à constante busca por novos rótulos, o Wine Bar também se destaca oferecendo espumante em chopeira, servido em baixíssima temperatura, uma exclusividade no interior paulista.

Com programação bastante atrativa nas noites de quartas e quintas-feiras, Vinum oferece happy hour a partir das 18h30, com entradinhas, chopp e gim em dobro, além de desconto no balde de long neck. Às sextas e sábados, o público encontra o cardápio e os serviços tradicionais e de altíssima qualidade.

Nos bistrôs da calçada e no corredor charmoso, impera um espaço lounge, perfeito para o relaxamento e a descontração. Já no salão principal, reservado para jantares, cada detalhe foi pensado para proporcionar momentos especiais. Vinum Wine Bar também está à disposição para a realização de comemorações e pequenos eventos.

Vinum Wine Bar

Endereço: Rua das Acácias, 270, Jardim São Paulo. Americana – SP

Rua das Acácias, 270, Jardim São Paulo. Americana – SP
Site: vinumwinebar.com.br

E-mail: administracao@vinumwinebar.com.br

WhatsApp: (19) 99711-1536

Facebook: /vinumwinebar

Instagram: @vinumwinebar

