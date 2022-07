Experiência marca os 10 anos do Tijuca

O casal Alessandro e Michelle Collangeli - Foto: Divulgação.JPG

Prestes a completar 10 anos de funcionamento, o Restaurante Tijuca é uma boa pedida para almoços práticos e deliciosos. Diverso e com vários pratos considerados de alto padrão, o buffet serve mais de 40 opções frias e quentes, além de sobremesas e sucos naturais, em um ambiente simples e aconchegante.

Dentre as opções do buffet, destacam-se os risotos, carnes com molhos especiais e peixes. Quartas, sábados e domingos são dias de feijoada, sábados têm salmão grelhado e domingos, bacalhoadas. São quase 10 opções de sucos naturais, feitos com a fruta, e receitas caseiras que tornam o pudim de leite condensado e o merengue especiais.

A casa oferece refeições no sistema self-service diariamente no almoço – Foto: Divulgação

Comandado pelo casal Alessandro e Michelle Collangeli, com o sócio Eloni Echer, o Tijuca apresenta no buffet a experiência de um restaurante que já operou no sistema à la carte. Além disso, o proprietário Alessandro coleciona experiências na gerência de restaurantes em Americana e Piracicaba, o que possibilitou o crescimento do Tijuca com atendimento positivo e marcante.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 11 horas às 14h30, sábados e domingos das 11 às 15 horas. Há ainda as opções de delivery e retirada, com atendimento pelo WhatsApp.

Tijuca Restaurante

Endereço: R. das Paineiras, 11 – Jardim São Paulo, Americana – SP

Telefone: (19) 3648-0871

WhatsApp: (19) 99183-2825

Facebook: /tjrestaurante.am

Instagram: @tjrestaurante.am

