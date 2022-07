Sancta é cerveja, gastronomia e arte

Cardápio foi pensado para harmonizar com as cervejas artesanais, contendo hamburgers, sanduíches, petiscos, porções e sobremesas

A Sancta Cervejaria reúne boa cerveja de produção própria, gastronomia, um ambiente descontraído, música e arte

Batizada em homenagem à Santa Bárbara d’Oeste, a Sancta Cervejaria é um brewpub que reúne boa cerveja de produção própria, gastronomia, um ambiente descontraído, música e arte – a mistura ideal para garantir experiências gastronômicas e memórias inesquecíveis.

Iniciativa do idealizador Rafael Curumin, a produção começou com a cerveja “Santa Breja”, que era produzida e engarrafada para familiares e amigos até a criação da marca atual. Inspirado no brasão do município, onde se lê “Sancta Barbara Bene Juvante”, Rafael rebatizou a marca e criou a cervejaria.

Espaço reúne boa cerveja de produção própria, gastronomia, um ambiente descontraído, música e arte – Foto: Divulgação

Na Sancta, o cardápio foi pensado para harmonizar com as cervejas artesanais, contendo burgers, sanduíches, petiscos, porções e sobremesas. São privilegiados ingredientes produzidos ou colhidos na cidade ou nos arredores próximos, na tentativa de diminuir o impacto ambiental da cervejaria e fortalecer o própósito artesanal do negócio.

O idealizador Rafael Curumin – Foto: Divulgação.JPG

Outro pilar que sustenta a Sancta é a arte, através principalmente da música ao vivo de ótima qualidade. “A música sempre foi muito importante na minha vida, eu já participei de vários projetos musicais, em Santa Bárbara, no Brasil e na Inglaterra, onde morei. Então, é muito importante a música presente na Sancta. E não existe casamento melhor do que música e cerveja”, destaca Rafael, que também privilegia outras formas de artes no espaço.

Sancta Cervejaria

Endereço: R. da Agricultura, 4290 – Jardim Souza Queiroz. Santa Bárbara

R. da Agricultura, 4290 – Jardim Souza Queiroz. Santa Bárbara Telefone: (19) 3463-4055

Youtube: Sancta Cervejaria

WhatsApp: (19) 9 7144-7144

Facebook: /sanctacervejaria

Instagram: @sanctacervejaria

