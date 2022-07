Um empório onde tem tudo para comer bem

Produtos de qualidade também são oferecidos na unidade de Santa Bárbara - Foto: Divulgação

A Mediterrâneo Pescados & Frutos do Mar reúne todos os ingredientes para o preparo de uma refeição completa e da mais alta qualidade. Com duas lojas, uma em Americana e outra em Santa Bárbara d’Oeste, a Mediterrâneo Pescados & Frutos do Mar é um empório que reúne variedade de opções e produtos selecionados. O foco é oferecer um atendimento de excelência e satisfação aos clientes.

O rol de produtos inclui diversas proteínas, como pescados, frutos do mar, cortes nobres de carne vermelha, carne suína, além de vinhos, azeites, queijos e molhos especiais. Tudo com qualidade superior, entregando aos clientes simplesmente o melhor. Os produtos têm origem brasileira e estrangeira. O salmão, por exemplo, vem do Chile.

A variedade de pescados é um destaque à parte. Há opções de salmão fresco, filé de salmão e posta de salmão; filé de bacalhau, migas de bacalhau (polaca salgada) e bolinho de bacalhau.

Também estão disponíveis vários filés de peixe, como abadejo, tilápia, bacalhau saithe, pintado pangasius, mapara e merluza; lombos e postas, como prego anchova, filhote, tambaqui, cação e tilápia; e peixes limpos, como piapara, tambaqui e sardinha.

A Mediterrâneo Pescados & Frutos do Mar oferece uma ampla carta de frutos do mar, com carne de siri, kani kama, anéis de lula, botões de lula, cauda de lagosta, mexilhão, polvo limpo, tubo de lula interfolhada, tentáculos de lula, tentáculos de polvo e ampla diversidade de camarões.

Essa variedade de produtos tem como objetivo oferecer facilidade aos clientes, que não precisam se deslocar para vários estabelecimentos em busca de todos os itens para montar uma refeição completa. No empório Mediterrâneo Pescados & Frutos do Mar, praticidade é a palavra-chave.

O trabalho dos colaboradores é movido pelo objetivo de oferecer um atendimento de qualidade aos clientes em todas as etapas de relacionamento. Um ambiente agradável nas lojas, produtos bem organizados e atendentes prestativos são as receitas para oferecer uma experiência positiva a cada cliente que passa pela porta.

O mesmo cuidado marca o serviço de delivery, que funciona das 9h às 17h30, de segunda-feira a sábado. Adotado para oferecer toda a comodidade aos clientes, ele pode ser acionado através do WhatsApp (19) 99354-8258.

No mercado desde 2004, a empresa nasceu de uma operação simples e com o objetivo de comercializar pescados e frutos do mar ao varejo. Batizada inicialmente de Chumbo Peixes, se transformou na Mediterrâneo Pescados & Frutos do Mar em 2015, com foco no atacado.

À frente da empresa estão Carlos Junior Vilarinho de Carvalho e Marcela Moscatelli de Carvalho, que têm mais de 20 anos de experiência na área.

“Nossa missão é o bom atendimento e a qualidade de nossos produtos. Queremos fidelizar os clientes para que eles tenham satisfação em primeiro lugar. Não somos apenas um empório ou uma loja de pescados – queremos ser parceiros, amigos dos clientes, de modo que eles encontrem tudo que precisam em um só lugar. Nossa intenção é crescer, ser uma empresa de grande porte, mas a satisfação dos parceiros vem em primeiro lugar”, definiu Marcela.

Mediterrâneo Pescados & Frutos do Mar

Loja 1: Rua Fernando de Camargo, 559, sala 3, Centro de Americana

Rua Fernando de Camargo, 559, sala 3, Centro de Americana Telefone: (19) 3407-4248

(19) 3407-4248 Loja 2: Rua Ipanema, 489, Jardim Batagim, Santa Bárbara d’Oeste

Rua Ipanema, 489, Jardim Batagim, Santa Bárbara d’Oeste Telefone: (19) 99963-3951

(19) 99963-3951 Site: mediterraneopescados.com.br

mediterraneopescados.com.br WhatsApp: ( 19) 99354-8258

19) 99354-8258 Facebook: /mediterraneo.pescado

/mediterraneo.pescado Instagram: @mediterraneo.pescado

