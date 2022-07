Sorrisos saudáveis e faces harmônicas

Casal de dentistas Dr Rosalbo e Dra Silvia Bortoni - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A saúde bucal e sistêmica é um bem muito precioso que demanda cuidados de especialistas bem formados . Quando se fala em harmonização facial, então, quanto mais qualificado o profissional, mais seguro o paciente se sente.

Vindos de Minas Gerais, o casal de dentistas Dr Rosalbo e Dra Silvia Bortoni atuam profissionalmente desde 1993. Eles destacam a séria formação em odontologia, com extensa grade teórica e prática, e as diversas especializações, que permitem a promoção da odontologia de alta qualidade para a população da região.

O Instituto Odontofacial Bortoni nasceu do sonho por atendimento humanizado com resultados satisfatórios. Diferenciada, a clínica foi planejada com muito carinho para que os pacientes possam se sentir em casa, seguros, acolhidos e, principalmente, esbanjando sorrisos saudáveis e uma face harmonizada.

“Nossa missão é promover sorrisos harmonizados com a face, e para isso investimos constantemente em cursos de pós-graduação, capacitação e atualizações no Brasil e também fora do país, sempre visando oferecer o melhor aos nossos pacientes. Temos também parcerias com especialistas de outras áreas de atuação para suprir todas as necessidades deles, no mesmo local”, ressalta a Dra Silvia. “Nos sentimos felizes e realizados em cada sorriso, prazer e satisfação de nossos pacientes”, acrescenta o Dr Rosalbo.

Silvia Helena Neves Ferreira Bortoni, sob o CRO 50737, é especialista em harmonização facial, imaginologia dento-maxilo-facial, acupuntura e clareamento dental, além de ser habilitada em laserterapia e ozônioterapia. Também é membro da SBTI (Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais).

Já Rosalbo da Costa Bortoni, sob o CRO 50738, é mestre em disfunção da ATM (Articulação Temporo-Mandibular) e especialista em implantes dentários, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, cirurgias avançadas, hospitalares e ambulatoriais, ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Também é membro da SBTI.

Eles somam seus talentos e conhecimentos para promover uma odontologia de alta qualidade, diferenciada e que possibilita alcançar resultados de excelência.

