Potencialize sua essência e beleza

Essence Royal Beauty oferece atendimentos de alta qualidade com descontos especiais durante a semana

Proprietárias do Essence Royal Beauty - Foto: Junior - Guarnieri

Em atividade desde o ano passado, o Essence Royal Beauty reúne profissionais especialistas, produtos da mais alta qualidade e um ambiente confortável para que cada atendimento potencialize essência e beleza. O espaço oferece descontos especiais durante a semana e convida o público para conhecer e desfrutar dos serviços express de manicure, pedicure e escova. São serviços express com conforto e qualidade ímpar. Você vai se apaixonar.

O atendimento especializado e de qualidade tem feito sucesso não só entre o público local, mas também tem conquistado turistas que vêm à cidade para eventos ou negócios.







– Foto: Junior – Guarnieri

O Essence Royal Beauty foi fundado por três profissionais da área da beleza: Simone Brilio, que é maquiadora e hairstylist, a colorista Ane Almeida e Dani Fetter, que comanda a estética facial e corporal. Além das profissionais, que estão no auge das suas carreiras, o salão conta com colaboradores capacitados para um atendimento de alto desempenho.

Coloração, penteados, maquiagem, cortes de cabelo feminino e masculino, tratamentos capilares, manicure e pedicure, massagem, design de sobrancelhas e cílios estão entre os serviços oferecidos no salão sofisticado, confortável e moderno.

O Essence Royal Beauty está localizado no piso superior do Welcome Center, na região central da cidade, onde oferece praticidade, segurança, conforto e acessibilidade, além de estacionamento coberto e gratuito.

Essence Royal Beauty – Salão de beleza