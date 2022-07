Muito mais do que simples peças de roupas

Flavia Tarley, estilista e idealizadora da marca que oferece peças casuais com qualidade e design diferenciado - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Conforto, confiança e amor-próprio através da vestimenta. Na Di Sovrana, roupas femininas remetem à moda europeia em um ambiente acolhedor e criativo, inspirado na Toscana.

Estilista e idealizadora da marca, Flavia Tarley encara a moda como uma expressão artística. Para as clientes, ela oferece um atendimento cuidadoso que inclui consultorias de estilo.

“Percebo como as vestimentas ajudam em quadros de ansiedade ou depressão. Essas mulheres muitas vezes têm a autoimagem distorcida, não veem a própria beleza, não usam cores. Então eu as ajudo, através das roupas, a terem mais segurança. Entrego mais do que apenas uma roupa bonita, ajudo a melhorar a autoestima delas. E o bem-estar é muito importante para as nossas vidas”, pontua.

As peças casuais foram pensadas para uma mulher bem vestida tanto no trabalho quanto no lazer. Além de terem qualidade e durabilidade, são produzidas com tecidos naturais, sustentabilidade e consciência social, valorizando mão-de-obra e fornecedores da região. Casulo, a nova coleção, reflete o propósito da Di Sovrana: que as roupas sejam acolhedoras e favoreçam uma verdadeira transformação, de lagartas em coloridas borboletas.

