Faça sua festa conosco; reserve a sua data

Um lugar para esquecer o caos da cidade e mergulhar em silêncio, calmaria e aromas enquanto cuida de si. Esta é a proposta da Maison Visu, um SPA Urbano em Americana que oferece não só atendimentos de beleza, mas também estética, terapias holísticas e eventos em seu amplo espaço interno e jardins.

Cabeleireira especialista em loiras com formação internacional e terapeuta, Roberta Covre é a fundadora e proprietária do espaço, motivada pela necessidade de concentrar serviços para um cuidado integral em um só lugar, visando acolher com cuidado a todos os públicos. Ela agradece o apoio do esposo João Alberto Covre, do pai Hilton, de familiares e colegas.

O projeto de Roberta levou 10 anos de planejamento para ser completo e receber os clientes, mas devido à pandemia da Covid-19 não foi possível inaugurar o espaço, que está disponível desde o ano passado inclusive para a realização de happy hours, reuniões corporativas ou eventos, com capacidade sob consulta.

Aniversários, elopement weddings e mini weddings podem ser realizados no belo jardim da Maison Visu, com a comodidade de contratar pacotes que incluem beleza, bar e bistrô da casa ou buffets renomados da cidade, com o máximo de conforto e segurança.

Com o conceito de oferecer beleza e bem-estar, o Spa Urbano oferece diversos serviços e tratamentos de última geração para cabelos, mãos e pés, rosto e corpo, mas vai além, oferecendo uma grande diversidade de terapias holísticas para ajudar o ser humano em sua integridade.

É possível adquirir combos de serviços, para ainda mais satisfação.

“Queremos auxiliar as pessoas a se identificarem consigo mesmas, para voltarem ao novo normal com mais segurança, através de terapias convencionais, holísticas e sistêmicas. Quando falamos em SPA, as pessoas logo pensam nas dietas, mas não, temos aqui um espaço para cuidar do ser e do amor-próprio, com acolhimento, cuidado. Um lugar onde todos serão acolhidos igualmente para descansar e sair revigorados”, ressalta a fundadora. Para isso, a Maison Visu conta com uma equipe qualificada, testada e bem alinhada.

